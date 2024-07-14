شاهد: سرايا القدس تستهدف حشود جيش الاحتلال بالرشقات الصاروخية وقذائف الهاون في غلاف غزة

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها قامت بقصف صاروخي استهدف حشود وتجمعات جيش الاحتلال في عمق الأراضي الإسرائيلية.

وبث قسم الإعلام الحربي للسرايا صورا لمشاهد القصف التي تمت عبر الرشقات الصاروخية وقذاف الهاون، مشيرا إلى أن هذه العملية المشتركة تمت بالتعاون مع كتائب أبو علي مصطفى وكتائب شهداء الأقصى وقوات عمر القاسم.

كما تضمنت الفيديوهات المنشورة صورا ليلية ونهارية للحظة إقدام مسلحي المقاومة على إطلاق الصواريخ والقذائق باتجاه المستوطات الإسرائليية في غلاف غزة.

سرايا القدس : بالاشتراك مع كتائب أبو علي مصطفى ، كتائب شهداء الأقصى ، كتائب الأنصار ، وقوات عمر القاسم.. مشاهد من قصف المستوطنات وتحشدات العدو بالرشقات الصاروخية وقذائف الهاون. pic.twitter.com/4wmq4ccqcI — Osama Dmour (@OsamaDmour5) July 14, 2024

وكانت فصائل المقاومة قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنه خلال الشهر العاشر من الحرب مع الجيش الإسرائيلي، تم تجنيد آلاف المقاتلين الجدُد وإعادة تأهيل المقدرات العسكرية للمقاومة لمواجهة الاحتلال في كل مكان على أرض قطاع غزة.

وفي اليوم الـ282 من الحرب، تواصل إسرائيل عدوانها على غزة مخلّفة المزيد من الشهداء والمصابين، وزعم الاحتلال أن مجزرة مواصي خان يونس -جنوبي القطاع- استهدفت القيادي في كتائب القسام محمد الضيف، بينما أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سلامته.

ورغم المجازر الإسرائيلية، تواصل المقاومة التصدي بضراوة لتوغلات جيش الاحتلال، وتنصب له العديد من الكمائن في محاور القتال وسط معارك شرسة، مكبّدة إياه خسائر جديدة في الجنود والعتاد.