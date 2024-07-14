قيادي بحماس ينفي وقف مفاوضات الهدنة في غزة

نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، اليوم الأحد، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن وقف مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل، ردًّا على مجزرة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال الرشق لوكالة الأناضول “ما نشرته وتداولته بعض وسائل الإعلام عن قرار لدى حركة حماس بوقف المفاوضات، ردًّا على مجزرة المواصي غرب خان يونس، لا أساس له من الصحة”.

وأضاف “هذا التصعيد النازي ضد شعبنا الفلسطيني من قِبل (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته النازية، أحد أهدافه قطع الطريق على التوصل إلى اتفاق يوقف العدوان على شعبنا، وهو ما أصبح واضحًا لدى الجميع”.

مجزرة المواصي

تأتي هذه التصريحات في أعقاب ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، أسفرت عن استشهاد 90 فلسطينيًّا وإصابة 300 بينهم حالات خطرة، وفق وزارة الصحة في غزة.

وعلى مدار أشهر، تحاول جهود وساطة تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادلًا للأسرى من الجانبين ووقفًا لإطلاق النار.

ورغم تأكيد حماس جاهزيتها للتعامل بإيجابية مع أي صفقة تؤمّن وقف إطلاق نار دائمًا، وانسحابًا كاملًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وتحقيق إعمار القطاع بعد انتهاء الحرب، وتبادل الأسرى، وتوفير الإغاثة لفلسطينيي القطاع، فإن جهود الوساطة تواجه عقبات مع إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم وقف الحرب.