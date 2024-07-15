الدولار يرتفع والعملات المشفرة تقفز مع تصاعد احتمالات فوز ترامب بالرئاسة

ارتفع الدولار على نطاق واسع اليوم الاثنين، وقفزت العملات المشفرة، وسط تزايد توقعات فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في أعقاب محاولة اغتياله.

وكان التداول محدودا خلال التعاملات الآسيوية في ظل إغلاق الأسواق في اليابان في عطلة رسمية، في حين هيمنت أخبار إطلاق النار على ترامب على معنويات السوق.

وصعد الدولار؛ فتراجع اليورو بـ0.14% إلى 1.0895 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني بـ0.09% إلى 1.2978 دولار.

وعلى صعيد العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي بـ0.13% إلى 0.6775 دولار أمريكي، في حين نزل الدولار النيوزيلندي بـ0.3% إلى 0.6100 دولار أمريكي.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات، عند 104.20.

قفزة للعملات المشفرة

وارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة “بتكوين” إلى أكثر من 62 ألف دولار للوحدة الواحدة، وهو أعلى مستوى لها منذ أسبوع، بعد محاولة اغتيال ترامب، الداعم للعملات الرقمية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن “بتكوين”، العملة المشفرة الكبرى في العالم، ارتفعت بنسبة 4.5% لتسجل 62609 دولارات للوحدة بحلول الساعة الخامسة صباحا بتوقيت لندن وهو أعلى مستوى للبتكوين منذ أسبوع.

كما ارتفعت العملات المشفرة الصغرى مثل “إيثر” التي ارتفع سعرها بنحو 4%.

ويتوقع بعض المحللين زيادة فرص ترامب في الفوز بالانتخابات بفضل حالة التعاطف معه والغضب من محاولة الاغتيال.

وقال توني سيمكامور المحلل الاقتصادي في آي جي أستراليا للاستشارات، إن البتكوين اكتسبت زخما بعد تزايد فرص فوز ترامب نتيجة محاولة اغتياله الفاشلة.

يذكر أن ترامب يؤيد بشدة العملات المشفرة ويعتزم إلقاء خطاب أمام مؤتمر لشركات العملات المشفرة يوم 27 يوليو/تموز الحالي.

ووصل الرئيس الأمريكي السابق مساء الأحد إلى ولاية ويسكونسن، حيث من المقرر أن يعلن الحزب الجمهوري ترشيحه رسميا في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد يوم من محاولة اغتياله.