بالصواريخ والطيران المسيَّر.. “المقاومة الإسلامية” في العراق تقصف إيلات وحيفا (فيديو)

بثت ما تُسمى “المقاومة الإسلامية في العراق”، اليوم الاثنين، مشاهد مصورة لاستهدافها إيلات وميناء حيفا بالطيران المسيَّر وصاروخ الأرقب “كروز مطور”.

وقالت في بيان “استمرارا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين، وردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الاثنين، بواسطة الطيران المسيّر وصاروخ الأرقب ” كروز مطور”، أم الرشراش (إيلات) المحتلة وميناء حيفا المحتل”.

وفي 21 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عاد اسم “المقاومة الإسلامية في العراق” إلى الواجهة عقب تبنّي جماعات مسلحة تنضوي تحته هجمات بصواريخ وطائرات مسيَّرة على مواقع عسكرية أمريكية في سوريا والعراق، ردّا على الحرب الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 127 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بقطاع غزة.