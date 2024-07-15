“حياتنا في خطر”.. مرضى الكلى بغزة يشكون تدهور حالاتهم في ظل تفاقم الحصار (فيديو)

تجوَّل مراسل الجزيرة مباشر في قسم غسيل الكلى بمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ورصد معاناة المرضى بسبب تقليص عدد ساعات الغسيل وعدم توافر العديد من أصناف الأدوية.

وتحدّث الطبيب صبحي أبو رحمة من داخل المستشفى للجزيرة مباشر قائلا “نعاني هنا من زحام شديد، فقبل الحرب كنا بنغسل لـ160 حالة، كل حالة نغسل لها 3 مرات أسبوعيا، وتستغرق الغسلة الواحدة 4 ساعات. الحين وصلنا إلى نحو 500 حالة، ومن كثرة الحالات ماكينات الغسيل في المستشفى صارت تشتغل 23 ساعة، وما تتوقف سوى ساعة واحدة للتعقيم”.

وأشار أحد مرضى الكلى إلى خطورة الوضع الذي يعانونه جراء تقليص فترات الغسيل نظرا لازدياد أعداد المرضى، قائلا “إحنا بنعيش وضع صعب جدا وحياتنا في خطر، لأن المفروض مريض الكلى يغسل في المرة الواحدة 4 ساعات، 3 مرات في الأسبوع، الحين نغسل ساعتين فقط”.

وأضاف “أنا قبل الحرب ماكنتش هيك، كنت نشيط وقوي وبصحتي، لكن الحين صرت هزيل، وما قادر أعمل إشي”.

ومنذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة، أسفرت عن أكثر من 127 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.