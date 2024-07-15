مصطفى البرغوثي للجزيرة مباشر: المقاومة لا تتحمل مسؤولية المجازر وبيان السلطة الفلسطينية مرفوض (فيديو)

قال مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إن بيان الرئاسة الفلسطينية الذي اتهم المقاومة بالمسؤولية عن استمرار المجازر في قطاع غزة “مرفوض وغير سليم وغير صحيح ويواسي بين الضحية والجلاد”.

وأضاف البرغوثي في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الأحد “أن البيان ارتكب خطأ كبيرًا وهو مرفوض من قبل جميع القوى السياسية الفلسطينية، وقد يؤثر مستقبلًا على الاجتماعات المرتقبة بين الفصائل الفلسطينية”.

وتابع البرغوثي قائلًا “المقاومة لا يجب أن تتحمل أي مسؤولية عن هذه المجازر ولو جزئيًا”، مشددًا على أن “منطق الاتهام مغلوط ولا يجب أن يصدر عن طرف فلسطيني ضد طرف آخر”.

وأدانت قوى وفصائل فلسطينية بيان الرئاسة الفلسطينية وتصريحات القيادي في حركة فتح منير الجاغوب، وقالت إنها مسيئة إلى الشعب الفلسطيني وتضحياته.

من جهتها دعت حركة “حماس” إلى سحب هذه التصريحات التي وصفتها بالمؤسفة “والتي تعفي الاحتلال من المسؤولية عن جرائمه”، داعية “لبذل كل الجهود لإدانة حرب الإبادة ووقفها، وليس تبريرها في تناقض تام مع القيم الوطنية والإنسانية كافة”.

من جانبها، أجمعت كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على أن تصريحات الجاغوب لا تعفي الاحتلال من مسؤولية جرائم الإبادة الجماعية، وتُحمّل المقاومة اللوم.

وشدد البرغوثي على أن التاريخ الفلسطيني لم يبدأ من 7 أكتوبر، وأن أحداث “طوفان الأقصى” نتيجة للنكبة ومجازر الاحتلال التي امتدت على مدى 76 سنة.

وقال إن بيان الرئاسية الفلسطينية يدعم خيارات الاحتلال وسياسة نتنياهو الذي دعا أمام الأمم المتحدة إلى ضم أراضي الضفة الغربية جميعها وقطاع غزة وهضبة الجولان، وإن الاحتلال وحده يتحمل تبعات “طوفان الأقصى” وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأضاف البرغوثي أن إصدار مثل هذه الأحكام ضد المقاومة أمر غير مقبول في هذا الوقت، سيما أن شعوب العالم اليوم جميعها متضامنة مع فلسطين، والمحاكم الدولية أكدت أن ما يقع في غزة جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وأن القيادة الإسرائيلية مسؤولة عن هذه الجرائم.