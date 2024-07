“يا حكومتنا اتقوا الله فينا”.. نازحون سودانيون يشكون سوء أوضاعهم جراء تواصل القتال (فيديو)

رصد مراسل الجزيرة مباشر في السودان أوضاع النازحين الفارين من القتال من ولاية سنار إلى القضارف، حيث وصل عدد النازحين بها إلى مليون ونصف المليون نازح.

وشكا النازحون من التأثيرات النفسية التي تعرضوا لها ولا سيما الأطفال، جراء المعارك المحتدمة والقتال الدائر بين الجيش السوداني والدعم السريع.

وقالت إحدى النازحات لمراسل الجزيرة مباشر “إحنا ما عايزين غير الأمان، يا حكومتنا اتقوا الله فينا، اللي عايز سلطة يشيلها بس أعطونا الأمان، أطفالنا الآن عايزين دكاترة، وإحنا كمان عايزين دكاترة”.

وقالت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن “الحرب في السودان تسببت في أكبر أزمة جوع في العالم، حيث يستمر القتال في تدمير الأرواح وسبل العيش”.

وأشارت عبر منصة إكس إلى أن أكثر من نصف السكان الآن يواجهون مستويات متعددة من الجوع، كما يواجه 755 ألف شخص ظروفا كارثية”.

#Sudan’s war has set off the world’s largest hunger crisis, as the fighting continues to devastate lives and livelihoods. More than half of the population is now facing crisis levels of hunger; 755,000 people face catastrophic conditions. Hunger-related deaths are being recorded. pic.twitter.com/ySKz5oWEEX

— United Nations Geneva (@UNGeneva) July 15, 2024