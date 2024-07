اتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر: الحَر يفاقم معاناة النازحين في غزة

قال الأمين العام لاتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر، جاغان تشاباغين، إن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى تفاقم الأزمة المتصاعدة في قطاع غزة، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل.

وأضاف تشاباغين، في منشور عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء “يواجه سكان غزة تحديات غير مسبوقة حيث تؤدي الحرارة إلى تفاقم آثار الصراع المستمر ومحدودية الوصول إلى الغذاء والمياه النظيفة. ويضطر العديد من النازحين إلى تحمُّل درجات الحرارة المرتفعة في ملاجئ غير ملائمة، مما يؤدي إلى تفاقم معاناتهم”.

وتابع “رغم كل شيء، فإن فرق الهلال الأحمر الفلسطيني تواصل العمل على مدار الساعة لتقديم المساعدة الحيوية للمحتاجين”. وأكد أن “هناك حاجة ماسّة حاليا إلى السلام الدائم لإنهاء المعاناة العميقة للناس في غزة“.

The soaring temperature has exacerbated the escalating crisis in Gaza intensifying an already dire humanitarian situation.

The people in Gaza are facing unprecedented challenges as the heat compounds the effects of ongoing conflict and limited access to food and clean water.…

— Jagan Chapagain (@jagan_chapagain) July 16, 2024