“الآن سيحترقون”.. القسام تبث مشاهد لاستهداف جنود الاحتلال داخل شقة سكنية (فيديو)

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لقطات لاستهداف عدد من آليات جيش الاحتلال، أول أمس الأحد، ومبنى تحصن بداخله جنود إسرائيليون شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات قيام مقاتلي القسام باستهداف عدد من جنود الاحتلال داخل إحدى الشقق السكنية المهجورة في رفح، وإشعال النيران بها أثناء وجود الجنود داخلها.

وعلّق أحد مقاتلي القسام في المقطع بقوله “الآن بحمد الله بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، نرى الآن اشتعال الشقة بالكامل، والآن سيحترق الجنود وسيخرجون مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل”.

وتتواصل الاشتباكات بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية المسلحة وقوات الجيش الإسرائيلي في المناطق الجنوبية من مدينة غزة، إضافة إلى إطلاق قذائف الهاون بشكل دائم على محور نتساريم جنوب المدينة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت نحو 127 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.