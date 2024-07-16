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القبض على رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم وابنه بعد نهائي كوبا أمريكا

اعتقال رئيس الاتحاد الكولومبي رامون جيسورون ونجله بعد فوضى نهائي كوبا أمريكا في ميامي
اعتقال رئيس الاتحاد الكولومبي رامون جيسورون ونجله بعد فوضى نهائي كوبا أمريكا في ميامي (الفرنسية)
16/7/2024-|آخر تحديث: 16/7/202402:37 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رامون جيسورون، رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، ونجله رامون جميل جيسورون في ميامي، عقب المباراة النهائية المثيرة لكأس كوبا أمريكا، التي شهدت محاولات اقتحام جماهيرية.

وتأخر انطلاق المباراة النهائية بين الأرجنتين وكولومبيا بأكثر من ساعة بسبب محاولات ألوف المشجعين دخول استاد “هارد روك” في ميامي بالقوة.

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وانتشرت مقاطع فيديو على منصة “إكس” تُظهر مشاجرات بين قوات الأمن والجماهير.

وتوجت الأرجنتين حاملة اللقب بكأس كوبا أمريكا للمرة الـ16، بفوزها على كولومبيا 1-0 بفضل هدف متأخر في الوقت الإضافي للبديل لاوتارو مارتينيز.

ووفقًا لتقرير صادر عن قسم شرطة ميامي ونشره موقع لوكال 10 الإخباري، وجهت السلطات اتهامات لرامون جيسورون ونجله بالاشتباك مع أفراد الأمن بعد انتهاء المباراة، فيما رفض الاتحاد الكولومبي لكرة القدم التعليق.

وأوضحت الشرطة أن جيسورون أوقف بتهمة “الاعتداء على ضابط” في حادثة وقعت ليلة الأحد في ملعب هارد روك، حيث سادت الفوضى بعد اقتحام المشجعين بوابات الملعب، ما أدى إلى تأخير انطلاق المباراة النهائية لمدة 82 دقيقة.

وأشارت صحيفة “إل تييمبو” الكولومبية إلى أن خيسورون، الذي يبلغ من العمر 71 عامًا، لم يُسمح له بدخول الملعب مع ابنه وبعض أفراد عائلته بعد حفل توزيع الجوائز.

واشتعل نزاع بين ابن خيسورون وحارس الأمن، ما دفع خيسورون للمشاركة في النزاع قبل أن يتدخل ضباط الشرطة.

المصدر : وكالات