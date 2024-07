القبض على رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم وابنه بعد نهائي كوبا أمريكا

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رامون جيسورون، رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، ونجله رامون جميل جيسورون في ميامي، عقب المباراة النهائية المثيرة لكأس كوبا أمريكا، التي شهدت محاولات اقتحام جماهيرية.

وتأخر انطلاق المباراة النهائية بين الأرجنتين وكولومبيا بأكثر من ساعة بسبب محاولات ألوف المشجعين دخول استاد “هارد روك” في ميامي بالقوة.

وانتشرت مقاطع فيديو على منصة “إكس” تُظهر مشاجرات بين قوات الأمن والجماهير.

Head of Colombian Football Federation Ramon Jesurun & his 43yo son were arrested after Colombia’s loss to Argentina. Jesurun, who is also VP of CONMEBOL, missed the award ceremony following alleged altercation with staff. A chaotic night to the very end. pic.twitter.com/PCxFudIQMq

وتوجت الأرجنتين حاملة اللقب بكأس كوبا أمريكا للمرة الـ16، بفوزها على كولومبيا 1-0 بفضل هدف متأخر في الوقت الإضافي للبديل لاوتارو مارتينيز.

ووفقًا لتقرير صادر عن قسم شرطة ميامي ونشره موقع لوكال 10 الإخباري، وجهت السلطات اتهامات لرامون جيسورون ونجله بالاشتباك مع أفراد الأمن بعد انتهاء المباراة، فيما رفض الاتحاد الكولومبي لكرة القدم التعليق.

وأوضحت الشرطة أن جيسورون أوقف بتهمة “الاعتداء على ضابط” في حادثة وقعت ليلة الأحد في ملعب هارد روك، حيث سادت الفوضى بعد اقتحام المشجعين بوابات الملعب، ما أدى إلى تأخير انطلاق المباراة النهائية لمدة 82 دقيقة.

The 2024 Copa América final between Argentina and Colombia was delayed after fans without tickets breached Hard Rock Stadium in Miami and caused destruction to the stadium.

Mostly Columbia fans wearing yellow and red colors could be seen hopping over the security railings near… pic.twitter.com/EJwzAcvCPP

— RedWave Press (@RedWave_Press) July 15, 2024