بزورق مسيَّر.. الحوثيون يستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وتصاعد ألسنة اللهب (فيديو)

نشرت جماعة الحوثي اليمنية مشاهد لما قالت إنها لعملية استهداف سفينة “CHIOS Lion” النفطية، أمس الاثنين، بزورق مسيَّر في البحر الأحمر.

وأظهرت المشاهد ألسنة اللهب والنيران وهي تتصاعد من على متن السفينة التي كانت ترفع علم ليبيريا، إثر استهدافها مباشرة.

وأفاد المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان باستهداف سفينتي BENTLEY I وCHIOS Lion النفطية في البحر الأحمر، وسفينة Olvia في البحر الأبيض المتوسط “لانتهاك الشركات المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وأضاف البيان “تنفيذا لقرار القوات المسلحة اليمنية المتعلق بحظر دخول السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة واستهداف سفن الشركات المخالفة للقرار، ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، قامت القوات البحرية اليمنية باستهداف السفينة CHIOS Lion بتاريخ 15 يوليو (تموز) 2024”.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيَّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ 12 من يناير/كانون الثاني 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخّل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تَعُد جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.