كارثتان في أفغانستان.. مصرع العشرات جراء عواصف مدمرة وانقلاب حافلة (فيديو)

سقط عشرات بين قتيل وجريح في أفغانستان، جراء تعرض البلاد لكارثتين في يومين متتالين، كانت الأولى أمس الاثنين، حين لقي أكثر من 40 شخصًا على الأقل مصرعهم بسبب عواصف وأمطار غزيرة في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.

وفي تصريح صحفي، الاثنين، أشار مدير الثقافة والإعلام في الولاية، كاريشي بادلون، أيضًا إلى إصابة 230 آخرين بسبب العواصف والسيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة. وأكد بدلون نقل المصابين إلى المستشفيات، وأشار إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع.

وتشهد أفغانستان سيولا بشكل متكرر بسبب ذوبان الثلوج مع ارتفاع حرارة الطقس، وجراء الأمطار الغزيرة وعدم كفاية البنية التحتية.

وتؤدي السيول إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، حيث يموت مئات الأشخاص كل عام في البلاد بسبب الكوارث الطبيعية. وفي مايو/أيار الماضي، تجاوز عدد القتلى 400 شخص بسبب سيول في الولايات الشمالية من أفغانستان، وخاصة في بغلان.

حادثة مروعة

كما شهدت أفغانستان، اليوم الثلاثاء، مقتل 17 شخصًا وإصابة 34 آخرين، جراء انقلاب حافلة كانت تقلّهم، وفق تصريحات رسمية أدلى بها مسؤول وزارة الإعلام والثقافة في ولاية بغلان لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مصطفى هاشمي إن الحافلة انقلبت في منطقة خينجان بولاية بغلان، مشيرًا إلى أن المركبة كانت متجهة من كابُل إلى ولاية فارياب الشمالية. وأوضح أن القتلى هم 12 رجلًا وامرأتان وثلاثة أطفال.

وغالبًا ما يسقط قتلى على طرقات أفغانستان التي تفتقر إلى الصيانة المناسبة بسبب تداعيات النزاع في البلاد، وفي ظل عدم احترام قوانين السير.

ففي مارس/آذار الماضي، قُتل 21 شخصًا وأُصيب 38 آخرون في اصطدام بين حافلة ودراجة نارية وشاحنة صهريج في جنوب أفغانستان.