محاولة اغتيال ترامب.. إعلام أمريكي يكشف عن مفاجأة قبل 30 دقيقة من الهجوم (فيديو)
المهاجم نفذ العملية رغم اشتباه الحضور فيه واستدعاء الشرطة
ذكرت قناة محلية تابعة لشبكة “إن بي سي” الأمريكية، الاثنين، أن سلطات إنفاذ القانون رصدت الشاب الذي حاول اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب يوم السبت قبل نحو 30 دقيقة من إطلاق النار.
وقالت قناة “دبليو بي إكس آي” في تقرير، إن أحد أعضاء وحدة خدمات الطوارئ في مقاطعة بيفر بولاية بنسلفانيا لاحظ شخصًا مثيرًا للريبة على سطح بالقرب من التجمع الانتخابي في الساعة 5:45 مساءً، فاتصل بالوحدة والتقط صورة للشخص.
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وأُطلقت أعيرة نارية على ترامب أثناء تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا؛ مما أسفر عن إصابته بجروح بسيطة في أذنه.
الشرطة لم تهتم
وأظهر مقطع فيديو متداول اشتباه بعض المشاركين في التجمع الانتخابي في الشخص الذي أطلق النار، بعد مشاهدته فوق سطح مبنى في محيط التجمع الانتخابي ببنسلفانيا ومناداتهم أفراد الشرطة، لكن ذلك لم يحل دون تنفيذه العملية.
وأثار الفيديو العديد من التساؤلات والانتقادات لجهاز الخدمة السرية واتهامه بالفشل في تأمين التجمع الانتخابي لترامب.
وقال ترامب بعد نجاته من الحادث “كان من المفترض أن أكون ميتا، لكن نجوت بفضل الله أو بفضل الحظ”.