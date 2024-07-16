ممثل أمريكي يسخر من محاولة إسرائيل لعب دور الضحية باستمرار (فيديو)

ظهر الممثل وكاتب السيناريو الأمريكي جاكوب بيرغر في مقطع فيديو يسخر فيه من محاولة إسرائيل لعب دور الضحية باستمرار.

وتحدّث بيرغر في مقطع الفيديو مع شاب يرتدي الكوفية الفلسطينية، إذ سأله عن الطريق إلى بعض المباني، وبعدها راح بيرغر يصرخ أمام الكاميرا، ويدعي أن أحد المسلمين يهدده لأنه يهودي، وأنه يعتقد أن هذا الشاب ينتمي إلى حماس، وأنه وجَّه إليه السباب بسبب ديانته عندما رأى ميدالية بها نجمة داود على صدره.

سخرية من ادعاء التعرض للإيذاء

وسقط بيرغر على الأرض في مشهد ساخر، وهو يدعي أنه يتألم مما تعرَّض له من إيذاء على يد الشاب الذي لم يلمسه.

وعلّقت إحدى الناشطات على مقطع الفيديو على إنستغرام بقولها “بالطبع لك الحق في الدفاع عن نفسك ضد نفسك”.

وكتب آخر “مذهل. الدقة جعلت هذا العمل الهزلي مضحكًا”.

يُذكر أن جاكوب بيرغر حقق نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لديه 2.5 مليون متابع على منصات مختلفة.

ويعيش بيرغر في مدينة نيويورك، وقام بأدوار درامية وكوميدية متعددة منذ أن بدأ مسيرته الفنية في سن صغيرة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.