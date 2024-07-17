برشقة صاروخية ثقيلة.. “شهداء الأقصى” تستهدف جنودا وآليات إسرائيلية في معبر رفح (فيديو)

كشفت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، أنها استهدفت تجمعًا لجنود الاحتلال وآلياته في محيط معبر رفح برشقة صاروخية من العيار الثقيل.

ونشرت شهداء الأقصى مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، يُظهر أحد المقاومين وهو يجهّز القذائف، ويثبّت قاعدة الإطلاق الخاصة بأكياس من الرمل وسط أرض مغطاة بشجيرات.

وقالت كتائب شهداء الأقصى تعليقًا على مقطع الفيديو “مشاهد من استهداف تجمع لجنود العدو وآلياته المتمركزة في محيط معبر رفح برشقة صاروخية من العيار الثقيل”.

عمليات متواصلة

وقبل يومين، نشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد لعملية قنص جندي إسرائيلي ضمن تصديها للعمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال المتوغلة في شمالي قطاع غزة.

ونشرت عبر قناتها على تليغرام صور قنص الجندي وإصابته بشكل مباشر، في عملية مشتركة مع كتائب المجاهدين، وذلك بمنطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة شمالي القطاع.