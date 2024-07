رئيس وزراء إثيوبيا: تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي لحظة تاريخية

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في منشور، اليوم الأربعاء، بمنصة “إكس”، التصديق على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل من قبل دولة جنوب السودان، واصفًا الأمر بـ”اللحظة التاريخية” لبلاده.

وقال آبي أحمد، إن التصديق يمثل إنجازًا دبلوماسيًا لبلاده وخطوة مهمة في تطلعاتها الجماعية للتعاون الإقليمي في حوض النيل، مشيرًا إلى أنه “سيعطي زخمًا للعمل من أجل الصالح العام للشعب الإثيوبي من خلال إنشاء لجنة حوض النيل”.

Historic moment for Ethiopia as the Agreement on the Nile River Basin Cooperative Framework (CFA) is ratified by South Sudan. This diplomatic milestone marks a significant step in our collective aspiration for regional cooperation in the Nile Basin. The ratification will provide…

