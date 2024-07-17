سرايا القدس تقنص جنديا إسرائيليا في حي الشجاعية (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لقنص مقاتليها أحد جنود الاحتلال خلال توغل الجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد لحظة قنص الجندي الإسرائيلي أثناء تحصنه داخل أحد المنازل، حيث صوب نحوه أحد قناصة سرايا القدس طلقة أردته صريعا على الفور.

وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات في محاور توغل جيش الاحتلال في القطاع، كما تطلق عدة رشقات صاروخية بين الحين والآخر تجاه المستوطنات والبلدات المحاذية للقطاع، ردا على القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 127 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.