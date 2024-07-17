“كنا في عنابر لا تليق بالكلاب”.. شهادات قاتمة لأسرى فلسطينيين من غزة (فيديو)

قال عدد من الأسرى الغزيين في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر إنهم قضوا أيامًا سوداء بأحد المعتقلات الرهيبة داخل ثكنة عسكرية إسرائيلية.

وقال الأسير سعد قدعوس من بيت لاهيا إنه اعتُقل من داخل إحدى مدارس الأونروا، وتم ترحيله مع آخرين إلى المستشفى الإندونيسي ومنه إلى أحد مراكز الاعتقال الكئيبة.

وأضاف قدعوس للجزيرة مباشر “قضينا أكثر من 70 يومًا في معتقل لا نعرف موقعه، مقيدي الأيادي معصوبي الأعين، حيث مورست علينا شتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي”.

وتابع “أقسى اللحظات كانت في فترات الصباح والمساء عندما يتم إدخال الكلاب على الأسرى في العنابر، ويتم تخويفهم وإذلالهم أحيانًا بالمياه العادمة وأحيانًا أخرى بالكهرباء”.

وأكد فدعوس أن “عددًا من الأسرى فقدوا عقولهم، ومنهم من أصبح يتبول في ملابسه”.

وقال جمال مسلم حمد المغايضة “منذ اللحظات الأولى لاعتقالنا تم توزيع الجميع على مجموعات، وكل مجموعة تأتي فرقة متخصصة في التعذيب لتشرع في عليات الضرب العشوائي والتهديد. قضينا أيامًا صعبة في غرف مقرفة لا تليق حتى للكلاب”.

وعن أساليب التعذيب داخل العنابر بحق الأسرى الفلسطينيين، قال المغايضة “كان يتم إلزام الجميع بالبقاء لمدة 17 ساعة في وضعية جسدية معصوبي الأعين، ولا يُسمح لأي أسير بالحركة، وكل من يتحرك يتلقى أقسى أنواع التعذيب الجسدي”.

وأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عن 13 من الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة عبر بوابة موقع كيسوفيم العسكري شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن “طواقم الإسعاف تعاملت صباح اليوم مع 13 معتقلًا تم الإفراج عنهم عند حاجز كيسوفيم شمال شرق مدينة خان يونس، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع”.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر عن 38713 شهيدًا معظمهم من النساء والأطفال، و89166 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.