بحراسة مشددة.. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى للمرة الخامسة (فيديو)

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك للمرة الخامسة منذ توليه منصبه أواخر عام 2022.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، اقتحم صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.

“دون صفقة”

ونقلت عن مصادر محلية أن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجول بالساحة الشرقية، وبرفقته عدد كبير من عناصر شرطة الاحتلال.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال منعت المصلين من دخول المسجد الأقصى وقت اقتحام بن غفير.

وفي تصريح عقب الاقتحام قال بن غفير إنه أتي إلى هنا -في إشارة إلى المسجد الأقصى- ليصلي من أجل إطلاق سراح المحتجزين، لكن دون صفقة، على حد تعبيره.

حزب “القوة اليهودية” المتطرف

يذكر أن هذا هو اقتحام بن غفير الثالث للمسجد الأقصى خلال أقل من عام، إذ اقتحمه في 27 يوليو/تموز 2023، وقبله في 22 مايو/أيار 2023.

وجرى الاقتحام دون إعلان مسبق عنه، في وقت يدعو فيه بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، إلى تشجيع اقتحامات المستوطنين للمسجد وأداء صلوات يهودية فيه.

ومنذ عام 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، وهو ما ترفضه دائرة الأوقاف الإسلامية وتدعو إلى وقفه.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف إجراءاتها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.