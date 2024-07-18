بصاروخ “آر بي جي”.. الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جندي في قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة جندي بهجوم نفذه مقاومون فلسطينيون، بصاروخ “آر بي جي” على قوة كانت متمركزة على طريق إنساني.

وادعى جيش الاحتلال في بيان أن “مقاتلين من حماس أطلقوا أمس الأربعاء، صاروخ آر بي جي على قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة على طول الطريق الإنساني”.

وذكر البيان، أن ذلك وقع عندما كانت شاحنات المساعدات الإنسانية تسير على طول الطريق، على حد قوله. وقال إن قوات من الجيش عملت على إحباط الهجوم.

عمليات المقاومة

وأمس الأربعاء، أصدر عدد من فصائل المقاومة الفلسطينية، بيانات تشير إلى تنفيذ عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال في غزة، منها سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى.

وكشفت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، أنها استهدفت تجمعًا لجنود الاحتلال وآلياته في محيط معبر رفح برشقة صاروخية من العيار الثقيل.

ونشرت “شهداء الأقصى” مقطع فيديو، أمس الأربعاء، يُظهر أحد المقاومين وهو يجهّز قذائف، ويثبّت قاعدة إطلاقها بأكياس من الرمل وسط أرض مغطاة بشجيرات.

وقالت كتائب شهداء الأقصى تعليقًا على مقطع الفيديو “مشاهد من استهداف تجمع لجنود العدو وآلياته المتمركزة في محيط معبر رفح برشقة صاروخية من العيار الثقيل”.

قنص جندي إسرائيلي

من جانبها بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لقنص مقاتليها أحد جنود الاحتلال، خلال توغل الجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد لحظة قنص الجندي الإسرائيلي أثناء تحصنه داخل أحد المنازل، حيث صوّب نحوه قناص من سرايا القدس طلقة أردته صريعًا في الحال.

وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات في محاور توغل جيش الاحتلال في غزة، وتطلق رشقات صاروخية بين الحين والآخر على المستوطنات والبلدات المحاذية للقطاع، ردًّا على القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة.