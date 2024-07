شاهد: مذيعان بريطانيان يطردان ناشطا أمريكيا على الهواء لرفضه نزع الكوفية الفلسطينية

في تطور لافت لتداعيات الحرب في قطاع غزة في القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي في الدول الغربية، طرد المذيعان البريطانيان جيمس ويل وأشن غولد، الناشط الأمريكي بريس غرين من مقابلة صحفية مباشرة لأنه كان يرتدي الكوفية الفلسطينية.

وقد وقعت هذه الحادثة عندما استُضيف الناشط الأمريكي بريس غرين على قناة “تولك” على اليوتيوب، حيث طلب منه المذيع جيمس ويل في بداية الحلقة تفسير سبب ارتدائه للكوفية فردّ عليه بريس غرين بأنها “رمز لدعم حركة التحرير الفلسطينية”.

James Whale clashes with pro-Palestine protester Bryce Greene and kicks him off the show.

"Why don't you go and live in the Middle East if you're such a fan?"@THEJamesWhale @virtualash @TheGreeneBJ pic.twitter.com/N1JrMkj53H

— Talk (@TalkTV) July 13, 2024