ماسك ينقل مقر “إكس” و”سبيس إكس” من كاليفورنيا بسبب قانون الهوية الجنسية.. ما علاقة ابنته؟

وجّه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك انتقادات حادة إلى قوانين الهوية الجنسية، التي قام حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، جافين نيوسوم، بإقرارها مؤخرًا، والتي تمنع المدارس من إبلاغ الآباء أن أبناءهم غيّروا هوياتهم الجنسية.

وقال ماسك في منشور على منصة “إكس” التي يمتلكها، إنه بسبب هذا القانون، وغيره من القوانين السابقة، التي تهاجم الأسر والشركات، سوف يتم نقل المركز الرئيس لشركة “سبيس إكس” (التي يمتلكها ماسك)، من هوثورن في كاليفورنيا إلى ستاربيس في تكساس”.

This is the final straw. Because of this law and the many others that preceded it, attacking both families and companies, SpaceX will now move its HQ from Hawthorne, California, to Starbase, Texas. https://t.co/cpWUDgBWFe — Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2024

وأضاف ماسك لاحقًا أن المركز الرئيس لمنصة “إكس” سينتقل بدوره من مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا إلى مدينة أوستن في ولاية تكساس.

وأكد ماسك أنه أبلغ حاكم كاليفورنيا منذ أكثر من سنة أن الإصرار على مثل هذه القوانين سيدفع الآباء والشركات إلى مغادرة كاليفورنيا، لحماية أبنائهم.

وأصبحت كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تحظر على المدارس في مختلف المراحل التعليمية إلزام المعلمين بإخطار أولياء الأمور بالتغييرات التي تطرأ على الميول والهوية الجنسية للطالب.

مشاكل شخصية لماسك

وكانت مجلة “بيبول” الأمريكية ذكرت في عام 2022 أن ابنة ماسك، التي كان عمرها في ذلك الوقت 18 عامًا، حصلت على تصريح قانوني بتغيير اسمها وهويتها الجنسية.

وعندما سئل ماسك، في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية في أكتوبر/تشرين الأول 2022 عن ابنته المتحولة جنسيًا، قال إنه “لا يمكنه الفوز بهم جميعًا”، في إشارة إلى مشكلاته معها، وأكد أن علاقته جيدة مع أبنائه الآخرين كلهم.

وأضاف ماسك في مقابلته مع الصحيفة أن قرار ابنته تغيير هويتها الجنسية يرجع لتأثير من وصفهم “بالماركسيين الجدد” في المؤسسات التعليمية.

ترامب وعد بتغيير القوانين

يذكر أن ماسك أعلن مؤخرًا تأييده لدونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة، وقرر تخصيص مبلغ 45 مليون شهريًا للجنة تعمل على دعم حملة ترامب الانتخابية.

ووعد ترامب بتغيير القوانين الخاصة بحقوق المتحولين جنسيًا في حال فوزه في سباق الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في شهر نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام.

وتشمل خطة ترامب، وفق ما أعلنت حملته في مقطع “فيديو”، وقف تمويل المستشفيات التي تقدم خدمات التحول الجنسي للشباب، ومنع توجيه اتهامات بالتمييز الجنسي ضد المدرسين الذين لا يقبلون تغيير الهوية الجنسية لطلابهم، و”إصدار أوامر لكل المؤسسات الفدرالية بوقف كافة البرامج التي تروج لمفهوم تغيير الهوية الجنسية في أي عمر”.

“اركع على ركبتيك وتوسل”

وعلى الجانب الآخر اتهم جافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، في منشور على منصة “إكس” إيلون ماسك بالخضوع لما يريده ترامب قائلًا “لقد انحنيت بركبتك”.

You bent the knee. pic.twitter.com/5CNAWvZFSv — Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 16, 2024

وأرفق نيوسوم منشورًا لترامب على منصة “تروث سوشيال” التي يمتلكها، التي تنافس منصة “إكس”، تحدث فيه عن أن ماسك طلب الدعم والمساندة، عندما كان ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.

وقال ترامب في منشوره إن ماسك طلب الدعم لمشروعاته المتعددة، ومنها “سياراته الكهربائية التي لا يمكن قيادتها لفترة كافية، أو سياراته دون سائق التي تتحطم، أو السفن الفضائية التي لا تصل إلى أي مكان”، مضيفًا أن ماسك حدثه أنه “معجب بشدة بترامب وبالجمهوريين”.

وختم ترامب منشوره قائلًا “كان يمكن أن أقول له: اركع على ركبتيك وتوسل، وكان سيقوم بذلك”.