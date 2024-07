ماسك ينقل مقر “إكس” و”سبيس إكس” من كاليفورنيا بسبب قانون الهوية الجنسية.. ما علاقة ابنته؟

وجّه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك انتقادات حادة إلى قوانين الهوية الجنسية، التي قام حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، جافين نيوسوم، بإقرارها مؤخرًا، والتي تمنع المدارس من إبلاغ الآباء أن أبناءهم غيّروا هوياتهم الجنسية.

وقال ماسك في منشور على منصة “إكس” التي يمتلكها، إنه بسبب هذا القانون، وغيره من القوانين السابقة، التي تهاجم الأسر والشركات، سوف يتم نقل المركز الرئيس لشركة “سبيس إكس” (التي يمتلكها ماسك)، من هوثورن في كاليفورنيا إلى ستاربيس في تكساس”.

This is the final straw.

Because of this law and the many others that preceded it, attacking both families and companies, SpaceX will now move its HQ from Hawthorne, California, to Starbase, Texas. https://t.co/cpWUDgBWFe

— Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2024