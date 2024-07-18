نازحون في مواصي رفح يشكون معاناتهم اليومية في الحصول على الماء (شاهد)

رصدت الجزيرة مباشر، جانبًا من الصعوبات التي يواجهها النازحون في الحصول على المياه بمواصي مدينة رفح جنوبي غزة، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وتحدث النازحون عن مواجهتهم صعوبات كبيرة في الحصول على المياه بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر الذي يعطل تشغيل محطات تحلية المياه وضخها، فضلًا عن تدمير البنية التحتية جراء القصف الإسرائيلي، مما يعوق الوصول إلى مصادر المياه النظيفة.

وقال أحد النازحين لمراسل الجزيرة مباشر “إحنا إلنا شهرين هنا في مواصي رفح نعاني معاناة شديدة بسبب نقص مياه الشرب، ولا توجد في المخيم مياه تكفي حاجة النازحين، والمياه التي نحصل عليها لا تصلح للشرب ومع ذلك نضطر للشرب منها نحن وأطفالنا”.

وأضاف “أطفالنا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء.. المياه هنا لا تأتي إلا ساعة أو ساعتين فقط في اليوم، وعشان نحصل ع المياه بنمشي على رجلينا مسافة 3 كيلو مترات عشان نحصلها وأحيانًا ما بنلاقيها بعد كل ها المشي”.

وأشار النازحون إلى أنهم يواجهون صعوبة بالغة في تحمل تكاليف شراء المياه بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، فيما يزيد الازدحام السكاني من الضغط على الموارد المتاحة.

وباتت أزمة مياه الشرب، من أصعب التحديات التي يواجهها النازحون، خصوصًا مع الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، حيث يعاني أهالي القطاع نقصًا حادًا في مياه الشرب، بعد أن دمرت الحرب البنية التحتية لشبكة المياه، وأتت حتى على الآبار التي كان يتكئ عليها المواطنون في مثل هذا الوقت من كل عام، الذي يزداد فيه الطلب على المياه.