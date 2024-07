نظرة شاملة للأعضاء بدقة غير مسبوقة.. أول صورة ثلاثية الأبعاد لقلبين بشريين (فيديو)

أنجز باحثون أول صورة ثلاثية الأبعاد لقلبين بشريين، أحدهما سليم والثاني مريض، باستخدام تقنية متطورة في (السنكروترون) الأوروبي في مدينة غرونوبل الفرنسية، بحسب بيان صادر عن الباحثين.

وأتت هذه الخريطة التي كشفت عنها يوم الأربعاء مجلة (راديولوجي) نتيجة عمل فريق من الباحثين من جامعة كولدج لندن و(السنكروترون الأوروبي) في مدينة غرونوبل الفرنسية.

وأتيح الإنجاز بفضل طريقة تصوير مبتكرة تُعرف باسم “التصوير المقطعي ذو الطور الهرمي” طوّرها فريق بقيادة الأستاذ بيتر لي في جامعة كاليفورنيا.

وتتيح هذه التقنية الحصول على نظرة عامة ثلاثية الأبعاد لعضو ما، بدقة تتراوح بين 20 ميكرومترًا ومستوى خلوي يبلغ 2 ميكرومتر، وهذه الدقة أعلى بما بين 20 و200 ضعف من دقة الماسح الضوئي الطبي.

وقال بيتر لي إن هذه “النظرة الشاملة للأعضاء بدقة غير مسبوقة، تتيح الحد من نقص المعلومات الموجود لدى التصوير الطبي التقليدي وعلم الأنسجة” إذ تقطع الأعضاء إلى شرائح وأنسجة رفيعة للغاية، وفق ما ورد في البيان.

وتستخدم التقنية تيارًا من الأشعة السينية القوية للغاية، في خط شعاع للسنكروترون “المسرّع الدوراني التزامني” في غرونوبل، لاستكشاف المادة.

Scientists mapped, for the 1st time, 2 whole human hearts in unprecedented détails using @hip_ct technique developed at @esrfsynchrtron with @uclmecheng & the support of @cziscience https://t.co/Y4bsXXJ0N8 pic.twitter.com/3aqEkwAeBl

وهذا الموقع هو “حتى الآن المكان الوحيد في العالم الذي يمكن فيه تصوير أعضاء بشرية كاملة بمثل هذه الدقة العالية”، بحسب الباحث في السنكروتون الأوروبي في غرونوبل بول تافورو.

وكشفت الدراسة المنشورة الأربعاء تفاصيل نسيجية لأجزاء مختلفة من القلب السليم والآخر المريض، بما يشمل تصويرًا تفصيليًّا خاصًّا لنظام التوصيل القلبي، مصدر نبضات القلب.

