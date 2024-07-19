ارتفاع بنسبة 285% في عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد بشكل دائم

نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد بشكل دائم ارتفع بنسبة 285% بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (عملية طوفان الأقصى).

وأفادت تقارير محلية نقلًا عن بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي بتسجيل زيادة غير مسبوقة في الهجرة من إسرائيل في أكتوبر 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وأكدت التقارير الحديثة البيانات التي نُشرت بعد شهرين من هجوم 7 أكتوبر، وأظهرت أن ما يقرب من نصف مليون شخص غادروا إسرائيل، كما أظهرت انخفاضًا كبيرًا في عدد المهاجرين اليهود الذين يصلون إلى إسرائيل.

وكشفت دراسة استقصائية أجرتها “الجامعة العبرية” في شهر مارس/آذار بمبادرة من المنظمة الصهيونية العالمية أن 80% من الإسرائيليين الذين يعيشون في الخارج قالوا إنهم لا ينوون العودة.

كما تشير البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إلى أن العديد من الإسرائيليين الذين لديهم خيار وطن ثانٍ في الخارج يختارون الانتقال خلال أوقات النزاع المتصاعد، بحثًا عن الأمان والاستقرار في مكان آخر.

وتضيف البيانات أن هذا الاتجاه يتناقض بشكل صارخ مع ادعاءات أنصار “الصهيونية” الذين يقولون إن إسرائيل هي الملاذ النهائي لليهود في أنحاء العالم جميعه.