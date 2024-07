انضمام جوبا المفاجئ لاتفاقية عنتيبي.. هل يفتح جبهة جديدة في الصراع على مياه النيل؟

عادت اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل (عنتيبي) التي ترفضها بقوة مصر والسودان، إلى الواجهة بعد 14 عاما من الجمود، عقب تصديق دولة جنوب السودان المفاجئ عليها.

ويُعد انضمام جوبا إلى الاتفاقية تطورا في ملف مياه النيل، يُمثل تحديا كبيرا لدولتي المصب -مصر والسودان– ويُشكل في الوقت ذاته دعمًا قويا لموقف إثيوبيا في أزمة سدّ النهضة وسط تساؤلات حول هذا التطور في موقف جنوب السودان.

وتُمثل هذه الخطوة -بحسب مراقبين- علامة فارقة في العلاقات بين القاهرة وجوبا، خاصةً مع الأخذ في الاعتبار الروابط القوية التي تربطهما، إذ كانت مصر ثاني دولة بعد السودان تعترف باستقلال جنوب السودان عام 2011.

Historic moment for Ethiopia as the Agreement on the Nile River Basin Cooperative Framework (CFA) is ratified by South Sudan. This diplomatic milestone marks a significant step in our collective aspiration for regional cooperation in the Nile Basin. The ratification will provide…

