بايدن يستأنف حملته الانتخابية رغم تصاعد مطالب الديمقراطيين بانسحابه

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يواجه صعوبات تتصل بتقدمه في العمر إضافة إلى عزلته إثر إصابته بفيروس كورونا، أنه سيستأنف حملته الانتخابية الأسبوع المقبل، مهاجما الرؤية “المتشائمة” لمنافسه الجمهوري دونالد ترامب بالنسبة الى المستقبل.

وقال بايدن في بيان أصدره فريق حملته، الجمعة، إن “رؤية دونالد ترامب القاتمة للمستقبل لا تعبر عنا كأمريكيين. معا، كحزب وكدولة، يمكننا أن نهزمه في صندوق الاقتراع وسوف نهزمه. إنني أتطلع إلى العودة إلى الحملة الانتخابية الأسبوع المقبل لمواصلة الكشف عن التهديد الذي تمثله أجندة مشروع 2025 لدونالد ترامب”.

وفي ذات السياق أعلنت جين أومالي ديلون، مديرة حملة بايدن الانتخابية أن الرئيس الأمريكي باقٍ “بالتأكيد” في السباق إلى البيت الأبيض.

وقالت مديرة الحملة لقناة “ام اس ان بي سي” إن “جو بايدن أكثر تصميماً من أي وقت مضى على التغلب على دونالد ترامب”.

وأضافت “الرئيس هو قائد حملتنا والبلاد” مضيفة “من الواضح أنه أفضل شخص لمواجهة دونالد ترامب”.

وقالت “سمعتم ذلك مباشرة من الرئيس مراراً: إنه يترشح ليفوز، إنه مرشحنا وسيكون رئيسنا لولاية ثانية”.

ضغوط الديمقراطيين

وتابعت أنه على الرغم من أخذ بايدن مخاوف بعض زملائه الديمقراطيين على محمل الجد، فإنه ملتزم بالسعي الحثيث من أجل الفوز بولاية ثانية.

ومع ذلك، أقرت مديرة الحملة بأن الأسابيع الماضية كانت “صعبة” بالنسبة لفريق الحملة. وقالت “شهدنا بلا شك بعض التراجع في الدعم، لكنها حركة محدودة”.

ومنذ أداء بايدن خلال مناظرته مع ترامب في 27 يونيو/ حزيران الماضي، تزداد الضغوط عليه، ولا سيما من حلفائه الديموقراطيين، لدفعه الى الانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض.

وفي الأيام الأخيرة، حثه العديد من أعضاء الكونغرس الديموقراطيين على الانسحاب، خوفًا من هزيمة حزبهم في الانتخابات التي سوف تجري في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

دعوة للانسحاب من السباق

وفي ذات السياق طالب النائبان الديمقراطيان غريغ لاندسمان وزوي لوفغرين الجمعة بايدن بالتنحي عن سباق الرئاسة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير نشرته الجمعة أن زوي لوفغرين، العضوة الديمقراطية في مجلس النواب عن كاليفورنيا، أرسلت خطابا الأمس الخميس إلى بايدن تدعوه إلى الانسحاب من سباق الرئاسة.

واشارت الصحيفة إلى إن زوي، وهي من الحلفاء المقربين لنانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة، تحدثت في خطابها لبايدن عن “تزويده بالبيانات التي تشير إلى أنه في جميع الاحتمالات سوف يخسر سباق الرئاسة”.

وأضافت في خطابها لبايدن أنه على مسار سيؤدي لخسارة الديمقراطيين للبيت الأبيض، وقد يؤثر على فرصهم في انتخابات مجلسي النواب والبرلمان، ومن ثم تطالبه بالانسحاب من السباق.

كما أصدر غريغ لاندسمان، النائب الديمقراطي عن أوهايو، بيانا الجمعة قال فيه إنه قد حان الوقت لكي يتنحى بايدن عن سباق الرئاسة، ويسمح لنا باختيار زعيم آخر يمكن الاعتماد عليه في مواجهة دونالد ترامب والعمل من أجل مستقبل الولايات المتحدة.