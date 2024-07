تحديد سبب العطل الذي أصاب مطارات ومؤسسات في أوروبا وأمريكا

قال المدير التنفيذي لشركة أمن تكنولوجيا المعلومات “كراودسترايك”، جورج كورتس، إن الشركة حددت التحديث الذي أدى إلى انهيار أنظمة “ويندوز” في أنحاء العالم، وإنه “تم بدء عملية الإصلاح”، حسبما أوضح في بيان نشره اليوم الجمعة على منصة “إكس”.

وقال كورتس في بيانه “ليس هذا حادثًا أمنيًا، ولا هجومًا سيبرانيًا. تم تحديد المشكلة وعزلها وبدأ الإصلاح”.

وذكر أن شركة “كراودسترايك” تعمل مع العملاء المتضررين من الخلل الذي جرى العثور عليه في تحديث محتوى واحد لدى مضيفي “ويندوز”، ولم يتأثر مستخدمو نظامي “ماك” أو “لينيكس”.

CrowdStrike is actively working with customers impacted by a defect found in a single content update for Windows hosts. Mac and Linux hosts are not impacted. This is not a security incident or cyberattack. The issue has been identified, isolated and a fix has been deployed. We…

— George Kurtz (@George_Kurtz) July 19, 2024