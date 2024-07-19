عطل فني عالمي يضرب شركات طيران ومطارات في أوروبا وأمريكا

ضرب عطل فني عالمي الأنظمة المشغلة لشركات طيران كبرى ومطارات ووسائل إعلام في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا.

وقالت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية إن عددا من كبرى شركات الطيران الأمريكية بينها خطوط دلتا ويونايتد وأمريكان، أوقفت جميع رحلاتها في ساعة مبكرة الجمعة بسبب مشكلة اتصالات.

وقالت الإدارة في مذكرة لشركات الطيران إن “جميع الرحلات بغض النظر عن الوجهة النهائية” أوقفت بسبب “مشكلة الاتصالات”.

تعليق الرحلات

أعلن مطار براندنبورغ الألماني في برلين صباح الجمعة تعليق الرحلات بسبب “مشكلة فنية”.

وقالت متحدثة باسم المطار “هناك تأخير في إجراءات تسجيل الركاب وتعيّن إلغاء رحلات حتى الساعة 10:00 صباحا (08:00 ت غ)”، مضيفة أنه ليس باستطاعتها الإعلان عن موعد استئنافها.

وقالت الشركة المشغلة للمطار في منشور على منصة إكس إن المطار يعاني من تأخير في تسجيل وصول الركاب بسبب خلل فني.

وأعلنت الشركة المشغلة للمطارات في إسبانيا أن كل المطارات الإسبانية تعاني من عطل معلوماتي عالمي.

وقالت كذلك الخطوط الجوية التركية اليوم إنها تواجه مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب وإصدار التذاكر بسبب خلل فني عالمي.

وذكر مكتب المساعدة الخاص بالشركة التركية في منشور على إكس أن العمل جار على حل المشكلة.

تعطل مطار سيخبول

قال متحدث اليوم الجمعة إن العمليات في مطار سخيبول في أمستردام، وهو أحد أكثر مطارات أوروبا ازدحاما، تأثرت بمشكلات وتعطل عالمي في خدمات الإنترنت.

وتابع قائلا “التعطل له تأثير في الرحلات الجوية التي تصل وتقلع من سخيبول”، مضيفا أنه من غير الواضح بعد عدد الرحلات التي تأثرت بالمشكلة.

أعلنت شركة إير فرانس الفرنسية الجمعة أن عملياتها الجوية تتأثر “في بعض المحطات” بسبب عطل معلوماتي واسع النطاق أصاب شركات كثيرة عبر العالم.

وقالت الشركة إن الرحلات الموجودة في الجو لم تتأثر، من دون أن توضح ما هي الوجهات التي يشملها العطل.

وتجرى الرحلات المغادرة والوافدة إلى مطاري شارل ديغول ورواسي الرئيسيين للوافدين إلى الألعاب الأولمبية في باريس، بشكل طبيعي على ما جاء على الموقع الإلكتروني لمجموعة “مطارات باريس” المشغلة لهما.

السكك الحديدية في بريطانيا

وأعلنت أكبر شركة مشغلة للسكك الحديد في المملكة المتحدة أنها تواجه “مشاكل فنية على نطاق واسع” الجمعة محذرة من احتمال إلغاء رحلات.

وقالت شركة غوفيا تيمسلينك ريلواي (GTR) عبر منصة إكس “نواجه راهنا مشاكل على نطاق واسع تتعلق بتكنولوجيا المعلومات على كامل شبكتنا”.

مايكروسوفت

أعلنت شركة مايكروسوفت الجمعة أنها بصدد اتخاذ “إجراءات” لإصلاح أعطال في الخدمات السحابية.

وقالت الشركة في منشور على إكس “لا تزال خدماتنا تشهد تحسينات مستمرة بينما نواصل اتخاذ إجراءات” إصلاح.

وفي إشعار بعنوان “تدهور الخدمة”، قالت مايكروسوفت إن المستخدمين “قد لا يتمكنون من الوصول إلى مختلف تطبيقات وخدمات مايكروسوفت 365”.

وأعلنت مطارات وشركات طيران ونقل عبر العالم تأثرها بعطل فني واسع النطاق.