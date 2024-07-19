مقتل إسرائيلي وإصابة 8 بانفجار مسيرة وسط تل أبيب والحوثيون يعلنون مسؤوليتهم (فيديو)

أكد مسؤول عسكري إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن مسيّرة “كبيرة جدا” استخدمت في الهجوم على تل أبيب؛ مما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة آخرين. وقد أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال المسؤول للصحفيين إن “مسيّرة كبيرة جدًّا يمكنها التحليق لمسافات طويلة” استخدمت في الهجوم.

وأوضح أن المسيّرة رُصدت لكن “خطأً بشريًّا.. تسبب في عدم تشغيل أنظمة الاعتراض والدفاع” على حد قوله.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية، صباح الجمعة، أنها شنّت هجوما على تل أبيب بطائرة مسيّرة، وأكدت مسؤوليتها عن إطلاق المسيّرة المفخخة التي أسفر انفجارها عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

ولم تدوّ صفارات الإنذار من هجوم جوي وقت الاستهداف، وقال الجيش الإسرائيلي إن “التحقيق الأولي يشير إلى أن الانفجار في تل أبيب نجم عن سقوط هدف جوي ولم تنطلق صفارات الإنذار.. الحادث قيد تحقيق دقيق”.

“عملية عسكرية نوعية”

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على مجازر العدوان الإسرائيلي بحق إخواننا في غزة، نفذ سلاح الجو المسيّر عملية عسكرية نوعية”.

وأوضح سريع أن العملية “طالت أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) بواسطة طائرة مسيّرة جديدة من نوع يافا”.

وأشار إلى أن الطائرة “قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو ولا تستطيع الرادارات اكتشافها”، وقال “القوات المسلحة تعلن منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) منطقة غير آمنة وستكون هدفا أساسيا لأسلحتنا”.

وتوعد بالتركيز على “استهداف الجبهة الداخلية للعدو الصهيوني والوصول إلى العمق”، وقال إن قواته “تمتلك بنكا للأهداف منها عسكرية وأخرى أمنية حساسة وستمضي في ضربها ردا على مجازر العدو وجرائمه اليومية بحق إخواننا في قطاع غزة”.

انفجار في تل أبيب

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بانفجار مسيّرة مفخخة عند تقاطع شارعي “شالوم عليخم وبن يهودا” على بعد مئات الأمتار من السفارة الأمريكية، دون تفعيل صفارات الإنذار؛ مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين.

من جانبه، نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤول أمريكي قوله إن السفارة الأمريكية في تل أبيب لم تتضرر جراء المسيّرة المفخخة ولم يصب أي مواطن أمريكي نتيجة الانفجار.

وقال الموقع إن هذا الهجوم من أخطر الهجمات على تل أبيب منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، علمًا بأن هذا الهجوم يعد الأول الذي يستهدف تل أبيب من قبل الحوثيين.

واستهدفت غالبية هجمات الحوثيين السابقة مدينتي إيلات وحيفا الساحليتين.