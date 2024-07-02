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انهار فجأة أثناء المباراة.. لحظة وفاة لاعب “كرة ريشة” في بطولة آسيا للناشئين (شاهد)

سقط فجأة على الأرض

سقط لاعب كرة الريشة الصيني تشانغ تشيجي فجأة على أرض الملعب وتوفي بعد ساعات
سقط لاعب كرة الريشة الصيني تشانغ تشيجي فجأة على أرض الملعب وتوفي بعد ساعات (مواقع بريطانية)
2/7/2024-|آخر تحديث: 2/7/202410:29 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

توفي لاعب كرة الريشة الصيني تشانغ تشيجي بعد ساعات من انهياره فجأة وسط الملعب أثناء خوضه مباراة في بطولة آسيا للناشئين في يوجياكارتا بإندونيسيا، السبت الماضي.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، يتضمن اللحظة التي سقط فيها اللاعب الصيني البالغ من العمر 17 عامًا.

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وأظهر الفيديو المتداول إرسال تشيجي كرة الريشة إلى منافسه حتى يلعب الإرسال ثم سقط فجأة على الأرض، وتحرك في محاولة للنهوض مجددًا لكنه لم يستطع، واقترب منه مدربه الذي طلب الطواقم الطبية للتدخل بعد نحو 40 ثانية من سقوط اللاعب.

محاولات إسعاف اللاعب

وأصدر اتحاد كرة الريشة الآسيوي بيانًا مشتركًا مع الاتحاد الإندونيسي، الأحد، أكد فيه أن اللاعب انهار فجأة في الملعب أثناء المباراة.

وأوضح البيان أن تشيجي كان يلعب مباراة في دور المجموعات ضد اليابان عندما سقط أرضًا، وحضر طبيب البطولة والطاقم الطبي للصين لمحاولة إنقاذه، ثم نُقل في سيارة إسعاف بأقل من دقيقتين إلى المستشفى حيث توفي الساعة 11:20 مساءً.

وعبَّر اتحاد كرة الريشة الآسيوي واللجنة المنظمة للبطولة عن حزنهما الشديد لفقدان لاعب موهوب في هذه اللعبة، مقدمين التعازي إلى عائلة الراحل واتحاد كرة الريشة الصيني. وقدّمت اللجنة الأولمبية الإندونيسية أيضًا التعازي إلى أسرة اللاعب الصيني الراحل.

الحزن على وجوه فريق كرة الريشة الصيني
الحزن على وجوه فريق كرة الريشة الصيني (غيتي)

ظروف التعامل مع الحالة

وقالت وسائل إعلام صينية نقلًا عن الاتحاد الصيني للريشة الطائرة إنه يُجري محادثات مع الجانب الإندونيسي بشأن ظروف التعامل مع الحالة ومدى سرعة وصول الرعاية الطبية إلى الاعب الراحل.

وقال الاتحاد الصيني للريشة الطائرة “في الوقت الحالي لم يوضح المستشفى المحلي سبب الوفاة”.

وأوضح أن الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة واللجنة المنظمة للبطولة والسلطات الإندونيسية تتابع الموقف.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز