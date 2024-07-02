انهار فجأة أثناء المباراة.. لحظة وفاة لاعب “كرة ريشة” في بطولة آسيا للناشئين (شاهد)

توفي لاعب كرة الريشة الصيني تشانغ تشيجي بعد ساعات من انهياره فجأة وسط الملعب أثناء خوضه مباراة في بطولة آسيا للناشئين في يوجياكارتا بإندونيسيا، السبت الماضي.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، يتضمن اللحظة التي سقط فيها اللاعب الصيني البالغ من العمر 17 عامًا.

وأظهر الفيديو المتداول إرسال تشيجي كرة الريشة إلى منافسه حتى يلعب الإرسال ثم سقط فجأة على الأرض، وتحرك في محاولة للنهوض مجددًا لكنه لم يستطع، واقترب منه مدربه الذي طلب الطواقم الطبية للتدخل بعد نحو 40 ثانية من سقوط اللاعب.

A 17-year-old Chinese badminton player has died after collapsing on court during a tournament in Indonesia. Read more: https://t.co/tBq9L5cGbq pic.twitter.com/mKA1D3ROlI — South China Morning Post (@SCMPNews) July 2, 2024

محاولات إسعاف اللاعب

وأصدر اتحاد كرة الريشة الآسيوي بيانًا مشتركًا مع الاتحاد الإندونيسي، الأحد، أكد فيه أن اللاعب انهار فجأة في الملعب أثناء المباراة.

وأوضح البيان أن تشيجي كان يلعب مباراة في دور المجموعات ضد اليابان عندما سقط أرضًا، وحضر طبيب البطولة والطاقم الطبي للصين لمحاولة إنقاذه، ثم نُقل في سيارة إسعاف بأقل من دقيقتين إلى المستشفى حيث توفي الساعة 11:20 مساءً.

وعبَّر اتحاد كرة الريشة الآسيوي واللجنة المنظمة للبطولة عن حزنهما الشديد لفقدان لاعب موهوب في هذه اللعبة، مقدمين التعازي إلى عائلة الراحل واتحاد كرة الريشة الصيني. وقدّمت اللجنة الأولمبية الإندونيسية أيضًا التعازي إلى أسرة اللاعب الصيني الراحل.

ظروف التعامل مع الحالة

وقالت وسائل إعلام صينية نقلًا عن الاتحاد الصيني للريشة الطائرة إنه يُجري محادثات مع الجانب الإندونيسي بشأن ظروف التعامل مع الحالة ومدى سرعة وصول الرعاية الطبية إلى الاعب الراحل.

وقال الاتحاد الصيني للريشة الطائرة “في الوقت الحالي لم يوضح المستشفى المحلي سبب الوفاة”.

وأوضح أن الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة واللجنة المنظمة للبطولة والسلطات الإندونيسية تتابع الموقف.