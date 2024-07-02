تشكيل الحكومة الجديدة يشغل المصريين وأنباء عن ضم وزارات واستحداث أخرى

من المتوقع تغيير وزراء المالية والخارجية والتموين في الحكومة الجديدة

قال التلفزيون المصري الرسمي، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن قناة إكسترا نيوز التلفزيونية المحلية، إنه من المتوقع أن يشمل التشكيل الوزاري الجديد تغيير وزراء الخارجية والمالية والبترول والكهرباء والتموين.

وأضاف أن أحمد كجوك سيتولى حقيبة المالية، وكان كجوك يشغل منصب نائب وزير المالية محمد معيط منذ 2018، وأدى دورًا مهمًّا في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي.

وذكر التلفزيون الرسمي أن سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي بدر عبد العاطي سيتولى منصب وزير الخارجية خلفًا لسامح شكري الذي شغل هذا المنصب منذ 2014، مع ضم حقيبة الهجرة إلى وزارة الخارجية.

وذكرت التقارير أنه من المتوقع أن يتولى شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، منصب وزير التموين خلفًا لعلي المصيلحي.

وتشرف وزارة التموين على تجارة مصر في القمح والسلع الأولية الأخرى، فضلًا عن منظومة الدعم التي تضم عشرات الملايين من المصريين.

ضم وزارات واستحداث أخرى

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد كلف مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة لتحقيق الأهداف المطلوبة في مجالات التنمية المختلفة.

ويشمل التغيير الوزاري ضم وزارات واستحداث أخرى، ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين غدًا الأربعاء.