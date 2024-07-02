“سنبقى على جبل الرماة”.. مشاهد لقنص كتائب القسام جنديا إسرائيليا في الشجاعية (فيديو)

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر عملية قنص لأحد جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية بشرق قطاع غزة.

وأظهر المقطع لحظة قنص جندي إسرائيلي كان متحصنا داخل دبابة في حي الشجاعية قرب جرافة إسرائيلية تقوم بعملية تجريف.

“سنبقى على جبل الرماة”

وأظهر مقطع الفيديو تعليقا مكتوبا بخط اليد على ورقة بيضاء بجانب قناص كتائب القسام وهو يعدّ سلاحه الذي استخدمه في قنص الجندي الإسرائيلي المتحصن داخل الدبابة.

وجاء في التعليق “وسنبقى على جبل الرماة وخلفنا صوت النبي يردد.. لا تبرحوا لا تبرحوا. كتائب القسام -طوفان الأقصى كتيبة الشجاعية”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط وجندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة؛ مما يرفع عدد قتلاه المعلن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 674 عسكريا.