أسير محرر.. استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل (فيديو)

شيّع أهالي بلدة “بيت أمر” بالخليل، صباح اليوم السبت، جثمان الفلسطيني الشاب، إبراهيم حمزة إبراهيم زعاقيق (20 عاما) الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال.

والشهيد الفلسطيني الشاب، أسير محرر تم إطلاق سراحه منذ أسبوعين، وكان قد أصيب الليلة الماضية بجروح خطيرة، عند اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل.

▪️صورة ..وداع مُبكي للشـــهيد الشاب إبراهيم زعازيق في المستشفى الأهلي ببلدة بيت أمر شمال الخليل. pic.twitter.com/RHWXoiiUsG — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 19, 2024

إصابة بالرصاص الحي في الرأس

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر طبية في المستشفى الأهلي بمدينة الخليل استشهاد الشاب إبراهيم زعاقيق، برصاص قوات الاحتلال، بعدما أصيب بالرصاص الحي في الرأس.

وقالت إن مواجهات اندلعت في وسط بيت أمر بالقرب من المسجد القديم عندما اقتحم جنود الاحتلال البلدة حيث أصيب الشهيد برصاصة قاتلة في رأسه وتم نقله إلى المستشفى الأهلي بالخليل حيث أعلن الأطباء عن استشهاده.

⭕️ »»اســـتشهاد الأسير المحرر إبراهيم الزعاقيق شمال الخليل اقرأ المزيد عبر المركز الفلسطيني للإعلام:https://t.co/5ndFfv1y3T — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 20, 2024

استخدام قنابل الغاز السامّ

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين؛ مما أدى إلى إصابة الشاب بالرصاص في رأسه، وإصابة العشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

والشهيد الشاب، هو أسير محرر أُطلق سراحه من سجون الاحتلال قبل أسبوعين، وكان قد أصيب قبل عامين برصاص الاحتلال وهو وحيد والديه من الذكور، وله 8 شقيقات.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية الحداد العام والإضراب الشامل اليوم حدادا على روح الشهيد الشاب.