المجازر مستمرة.. شهداء ومصابون بينهم أطفال بقصف إسرائيلي لمنازل وشقق سكنية في غزة (فيديو)

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف جيش الاحتلال بناية سكنية لعائلة صيام بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، باستشهاد اثنين وإصابة آخرين إثر استهداف صاروخ استطلاع إسرائيلي منزلا لعائلة الصباغ بمنطقة الزرقاء شمالي غزة.

من ناحية أخرى قصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة؛ مما أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى العودة.

وإضافة إلى ذلك أكدت مصادر للجزيرة مباشر، وصول 4 أطفال مصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر إستهدافهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي بطائرة كواد كابتر.

وأشار شهود عيان، إلى أن أربعة أطفال أصيبوا بجروح مختلفة، بعد أن استهدفتهم طائرة مسيّرة وهم على سطح منزلهم في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 38 ألفا و919 شهيدا، و89 ألفا و622 مصابا، مضيفة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 37 شهيدا و54 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وشهد قطاع غزة ليلة دامية قصفت فيها إسرائيل عددا من المنازل؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، وذلك بعد ساعات من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مرتكبة مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين؛ مما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والمرافق الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.