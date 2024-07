انعدام الوقود والتقاوي.. صعوبات تواجه الموسم الزراعي في ولاية القضارف (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر المشكلات التي تواجه الموسم الزراعي في ولاية القضارف شرقي السودان، ومدى تأثير الحرب على الموسم الزراعي بالولاية مع مسؤولين ومزارعين.

وقال وزير الزراعة بولاية القضارف أبو بكر البشرى عن الصعوبات التي تواجه الزراعة إن المساحة الزراعية في الولاية تبلغ نحو 7 ملايين و500 ألف فدان، مزروعة بمحاصيل أهمها الذرة والسمسم، مؤكدا أن الأمور تسير بصورة طيبة.

وعن التوقعات بتغطية الفجوة الغذائية بعد خروج ولايات كبيرة منتجة مثل ولايتي الجزيرة وسنار من الزراعة بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها، أفاد الوزير بأنهم يستطيعون ذلك “اعتمادا على تدريب الكوادر البشرية واستخدام التقاوي المحسَّنة ذات الإنتاجية العالية لتلافي أي عجز”.

وقال “الصعوبات التي تواجه الموسم الزراعي مقدور عليها، وتتمثل في التمويل والوقود وارتفاع تكلفة الإنتاج” دون ذكر تفاصيل.

وأوضحت إحدى العاملات في الزراعة أنهم يستخدمون حاليا آلة زراعية يدوية بسيطة، بسبب نقص الوقود وارتفاع تكلفته.

