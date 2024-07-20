جيش الاحتلال يقتل صحفيا فلسطينيا وزوجته وطفليه بقصف شمالي غزة (فيديو)

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل، مقطع فيديو لوداع عدد من الفلسطينيين، الصحفي محمد أبو جاسر وعائلته، الذين استشهدوا جراء استهداف الاحتلال منزلهم في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، فجر اليوم السبت.

وأظهر المقطع عددا من الفلسطينيين أمام مستشفى كمال عدوان، وهم يؤدون صلاة الجنازة على الصحفي محمد جاسر وزوجته وطفليه، بعد أن قضوا جميعا جراء الغارة الإسرائيلية.

وباستشهاد الصحفي جاسر، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 161 صحفيا.