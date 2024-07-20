حزب الله يستهدف دبابة ميركافا إسرائيلية على الحدود اللبنانية (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع حدب يارين.

وأظهرت مشاهد مصوّرة نُشرت الجمعة، لحظة استهداف الدبابة الإسرائيلية بصاروخ مُوجّه؛ مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

ويُظهر الفيديو في البداية مُقاتلًا من حزب الله وهو يُعدّ لإطلاق صاروخ مُضاد للدروع من نوع “كورنيت” باتجاه هدف مُحدد.

بعد ذلك، تنتقل الكاميرا إلى مشهد يُظهر دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا وهي تتحرّك ببطء على طريق ترابيّ قرب موقع حدب يارين.

ثم تُظهر الكاميرا مشهد إصابة الدبابة بدقة بواسطة الصاروخ المُوجّه، يلي ذلك انفجار عنيف وسحابة كبيرة من الدخان والغبار.

ويشير ظهور عبارة “لحظة إصابة الهدف” في الفيديو إلى دقّة العملية ونجاحها.

يأتي هذا الاستهداف بعد أيام من توتر متصاعد على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وسط مخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية جديدة.

‏ ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن سقوط مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربًا تشنّها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت أكثر من 128 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.