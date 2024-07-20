“حسيت روحي طلعت”.. صحفي متعاون مع الجزيرة مباشر يروي تفاصيل إصابته بقصف إسرائيلي (فيديو)

روى المصور الصحفي المتعاون مع الجزيرة مباشر، محمود إكي، تفاصيل إصابته بشظية صاروخ إسرائيلي، أثناء تغطيته الصحفية لاستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي برجًا سكنيًا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال إكي في شرح ما حدث له خلال تغطيته الصحفية لقصف البرج السكني بالنصيرات “فوجئت بنزيف في يدي بالرغم من أنني بعيد عن البرج السكني المهدد بالقصف مسافة بعيدة جدًا لا تصل إليها الشظايا”.

وقال في حديثه للجزيرة مباشر “القصف كان مش طبيعي، وحسيت روحي طلعت من صوت أول صاروخ، ولم أشعر بنفسي وقام بعض الشبان بإسعافي”. وأضاف “الاحتلال يستهدف الصحفيين لمنع رسالتهم من الوصول إلى العالم”.

نوعية جديدة من الصواريخ

من جانبه قال صحفي الجزيرة مباشر، أشرف السراج، إنه ضمن نقل الصورة الإعلامية من داخل قطاع غزة، توجه برفقة إكي لمنطقة برج سكني مهدد بالقصف، واتخذا كافة وسائل الأمان والسلامة، وكانا بعيدين عن المكان المستهدف بنحو 700 متر.

وأوضح السراج قائلا “إصابة محمود تدل على استخدام جيش الاحتلال نوعية جديدة من الصواريخ، والمفترض ألا تصل الشظايا للمكان الذي نوجد فيه، وهذه النوعية يمكن أن تصل لأبعد من كيلو متر”.

وأشار إلى أن زميله محمود أصيب بشظية استقرت في يده، لكن ذلك “لن يوقف مسيرة الإعلاميين، وسيواصل جميع الصحفيين عملهم من أجل نقل الحقيقة وصورة المجازر الإسرائيلية”.

وقال إن الاحتلال يدرك أنهم كصحفيين يقفون في منقطة آمنة وأضاف “لكنه يتعمد إصابتنا والدروع الصحفية والخوذات تعرضت مثلنا للاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي”.

وطالب صحفي الجزيرة مباشر، أشرف السراج، المؤسسات الصحفية في كل دول العالم بأن تقف أمام مسؤولياتها لحماية الصحفي الفلسطيني.

وأصيب المصور الصحفي (محمود إكي) المتعاون مع الجزيرة مباشر، ظهر اليوم السبت، بشظية في ذراعه خلال تغطيته لقصف الاحتلال برجا سكنيا في مخيم النصيرات وسط غزة.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر، قصفا إسرائيليا عنيفا على برج سكني، تصاعدت منه سحب كثيفة من الدخان الأسود، فيما كان صحفيون يقومون بالتصوير.

وأظهر مقطع الفيديو الزميل محمود وقد أصيب في ذراعه اليمنى، في حين أخذ زملاء الصحفي يتجمعون حوله وهم يصيحون بأن محمود قد أصيب، وأخذوا ينادون على سيارة إسعاف.

⭕️ »»لحظة استهداف الاحتلال أحد أبراج عين جالوت في النصيرات وسط القطاع. pic.twitter.com/XQXXbbJfgV — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 20, 2024

شهداء وجرحى في مدينة غزة والنصيرات

واستشهد، ظهر اليوم السبت، عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة غزة ومخيم النصيرات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع الجلاء بمدينة غزة، ما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى.

وقالت إن 3 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال لمنزل يعود لعائلة صيام غرب محطة ياسين في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ونقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأوضحت أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى العودة.