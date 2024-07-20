خبير عسكري: تهديد الحوثيين بضرب أهداف حيوية في العمق الإسرائيلي تحوُّل حقيقي في حرب غزة (فيديو)

قال الخبير العسكري اللواء واصف عريقات إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن أداء وقوة جبهة المقاومة في اليمن تؤكد جهله بأداء هذه الجبهة وقدرتها على تغيير الكثير من المعادلات، على حد وصفه.

وأضاف عريقات خلال مشاركته في (المسائية) على الجزيرة مباشر، السبت، أن تهديد الحوثيين بضرب أهداف عسكرية استراتيجية في العمق الإسرائيلي نقطة تحوُّل في الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وتابع “تصريح المتحدث العسكري للحوثيين باستهداف منشآت عسكرية استراتيجية مثل المفاعلات النووية والشركات الكبرى له ما بعدها”.

وشدد عريقات على أن تأكيد الحوثيين أن مدينتي تل أبيب وحيفا لم تعدا “منطقة آمنة” يعني أن نصف سكان إسرائيل أضحوا تحت طائلة التهديد المباشر لصواريخ الجبهة اليمنية وطائراتها المسيَّرة القادرة على ضرب أهداف تصل إلى 1800 كيلومتر في العمق الإسرائيلي.

وأوضح الخبير العسكري الفلسطيني أنه على مدى 9 أشهر، تمكنت جبهة المقاومة اليمنية من ضرب أهداف حيوية إسرائيلية، ونجحت في حصار البحر الأحمر وضرب التجارة الدولية، وهو ما أثّر في الاقتصاد الإسرائيلي.

وقال إنه طوال هذه المدة “لم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية بعدتها وعتادها من صد الكثير من جبهات المقاومة في اليمن، واليوم ستظل عاجزة عن تحقيق ذلك”.

وأكد الخبير العسكري أن الوضع على جبهة المقاومة اليمينة مختلف عما هو عليه داخل غزة، مشيرا إلى أن الصواريخ المتطورة والطائرات المسيَّرة التابعة للحوثيين قادرة على التأثير في السكان الإسرائيليين الذين لا يستطيعون مقاومة البقاء بدون ماء ولا كهرباء.

وقال إنه مع تصعيد الجبهة اليمنية، فإن “العمق الجغرافي الإسرائيلي” سيصبح في خطر، وهذا سيزيد من تراجع مقدرات الجيش الإسرائيلي الذي تلقى ضربات قوية في غزة طوال الأشهر التسعة الماضية.