روسيا.. حكم بالسجن 16 عاما بحق صحفي أمريكي وبايدن يعلّق

أدانت محكمة روسية الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش بالتجسس، الجمعة، وقضت بسجنه 16 عامًا في سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة، فيما وصفته صحيفة “وول ستريت جورنال” التي يعمل فيها الصحفي بأنها “إدانة صورية مشينة”.

ونفى جيرشكوفيتش (32 عامًا) ارتكاب أي مخالفات، ومثل للمحاكمة في مدينة يكاترينبرج الشهر الماضي بعد اتهامه بمحاولة جمع معلومات حساسة عن مصنع دبابات.

وجيرشكوفيتش أول صحفي أمريكي توجه إليه تهمة التجسس في روسيا منذ الحرب الباردة، ودفع اعتقاله في مارس/آذار 2023 كثيرين من المراسلين الأمريكيين والغربيين الآخرين إلى مغادرة موسكو.

بايدن يدين الحكم

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن جيرشكوفيتش لم يرتكب أي جريمة، وتم احتجازه ظلمًا.

وأضاف في بيان “إننا نضغط بقوة من أجل إطلاق سراح إيفان وسنواصل القيام بذلك”، وأردف قائلًا “الصحافة ليست جريمة”.

ونشرت المحكمة مقطعًا مصورًا لجلسة الجمعة ظهر فيه جيرشكوفيتش وهو يرتدي قميصًا وسروالًا لونهما أسود، واقفًا في قفص زجاجي بقاعة المحكمة، وهو يستمع إلى نص الحكم.

وحين سأله القاضي إذا كان لديه أي أسئلة، أجاب بالروسية قائلًا “لا”.

وقال القاضي أندريه مينييف إن نحو 16 شهرًا قضاها جيرشكوفيتش بالفعل معتقلًا ستحتسب من عقوبة السجن.

وأمر مينييف بتدمير هاتف جيرشكوفيتش المحمول ودفتره الورقي، وأمام فرق الدفاع 15 يومًا للاستئناف.

تنديد من قبل زعماء غربيين

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الجمعة، في منشور على منصة “إكس”، أن إدانة المراسل “جديرة بالازدراء”.

ورأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن هذه الإدانة “جزء من دعاية بوتين الحربية”.

وأعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أن غيرشكوفيتش ضحية “محاكمة صورية ذات دوافع سياسية”، معتبرة أن الحكم الصادر بحقه هو “نقيض للعدالة”.

صفقة تبادل السجناء

وغالبًا ما يستغرق نظر قضايا التجسس شهورًا، وأثارت السرعة غير المعتادة التي سلكتها المحاكمة خلف أبواب مغلقة تكهنات باحتمال اقتراب التوصل إلى صفقة تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وروسيا.

وحين سألت “رويترز” الكرملين في وقت سابق الجمعة عن احتمال حدوث مثل هذا التبادل، أحجم عن التعليق.

وعادة ما تنهي روسيا الإجراءات القانونية ضد الأجانب قبل التوصل إلى أي صفقات تبادل.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا مستعدة لتبادل سجناء، من بينهم جيرشكوفيتش، وإن الاتصالات مع الولايات المتحدة جارية، لكن يتعين أن تظل سرية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن واشنطن تعمل بشكل مستمر على إعادة جيرشكوفيتش والجندي السابق في البحرية الأمريكية بول ويلان وأمريكيين آخرين إلى بلدهم.