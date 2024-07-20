غزة.. إنقاذ جنين من رحم أمه الشهيدة (فيديو)

نجح أطباء بمستشفى العودة في النصيرات، وسط قطاع غزة -صباح اليوم السبت- في إنقاذ جنين من رحم والدته الشهيدة، التي كانت حاملا في شهرها التاسع.

واستقبل قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى العودة، في الساعات الأولى من فجر اليوم، شهيدة فلسطينية حاملا، وذلك بعد استهداف الجيش الإسرائيلي لمنزلها بغارة إسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه تم تحويل الشهيدة فورا إلى قسم العمليات، حيث باشر الأطباء في قسم النساء والولادة عملية عاجلة لفتح بطن الشهيدة فأخرجوا الجنين حيًّا، وتم تحويله إلى قسم حضانة مستشفى شهداء الأقصى.

ومستشفى العودة في النصيرات هو المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات النساء والولادة في المحافظة الوسطى منذ بداية الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

شهداء وجرحى في غزة

وأفادت مصادر محلية الجزيرة مباشر، باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة “أبو سدرة” في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عددا من الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف قوات الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم السبت.

وقالت “استشهد وأصيب عشرات المواطنين، فجر اليوم السبت، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، في اليوم الـ288 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع”.

⭕️ »»مشاهد من المــجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق عائلة عياد في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة pic.twitter.com/QJMSJnZoi9 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 20, 2024

وأفادت بأن مدفعية الاحتلال قصفت حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ونقل مسعفون من الهلال الأحمر 6 شهداء جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط كلية المجتمع بالحي، إلى مستشفى المعمداني.

كما نقل مسعفون 6 شهداء و10 جرحى سقطوا جراء استهداف إسرائيلي لشقة سكنية لعائلة عياد بمريع أبو الأمين بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، إلى مستشفى المعمداني في المدينة، ولا يزال البحث جاريًا عن مفقودين هناك.

#صور | من استهداف منزل عائلة الشريحي في النصيرات وسط القطاع فجر اليوم pic.twitter.com/OKQxoKXMrZ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 20, 2024

انتشال جثامين شهداء

ونقلت عن مصادر محلية، أن فرق الإنقاذ انتشلت جثامين 4 شهداء هم المواطن ياسين الشريحي وزوجته وطفلاه، وعددا من الجرحى جراء استهداف الاحتلال لمنزل لعائلة الشريحي بالمخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة، ونقلتهم إلى مستشفى العودة في المخيم.

وقالت إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا مأهولا بالسكان لعائلة “أبو سدرة” بالنصيرات مخيم 2، في محيط مسجد مراد الطلاع وسط قطاع غزة؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، ولا يزال البحث جاريًا عن مفقودين.