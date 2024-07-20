فريق كرة قدم كويتي يتعرض لعملية نصب غريبة في مصر (شاهد)

وقع نادي كاظمة الكويتي لكرة القدم، ضحية لعملية نصب غريبة خلال إقامة معسكر تدريبي له بمدينة الإسكندرية بشمال مصر.

وأعلن النادي الكويتي أول أمس الخميس، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام عن فوزه على نادي “تليفونات بني سويف” بنتيجة 7-1، وذلك ضمن معسكره التدريبي المقام في الإسكندرية استعدادًا للموسم الجديد 2024-2025.

ولكن نادي (تليفونات بني سويف) نفى خوضه أي مباراة ودية مع نادي كاظمة الكويتي، مؤكدًا أن النادي لم يبدأ بعد فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأعلن النادي المصري عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يستغل اسمه لنشر أخبار غير صحيحة، مؤكدا أنه سيتم نشر أي أخبار تتعلق بالنادي عبر الصفحة الرسمية لضمان الشفافية والمصداقية.

في واقعة غريبة.. نادي كاظمة الكويتي يتعرض للنصب ويلعب مباراة ودية مع ناد وهمي في #مصر#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/nP1Li8h2sq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 20, 2024

وحذر النادي من التعامل مع سيد رياض، وكيل اللاعبين الذي انتحل صفة ممثل النادي للتفاوض على مباراة ودية مع نادي كاظمة الكويتي.

وأكد النادي أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده سريعًا لحماية حقوقه القانونية والأدبية. كما حذر “جميع الأفراد والشركات العاملة في المجال الرياضي من انتحال صفة النادي دون الحصول على إذن مسبق أو سند قانوني”.

وبدوره أصدر نادي كاظمة الكويتي بيانًا أوضح فيه تفاصيل الأزمة، وأكد أن مسؤولية تنظيم المعسكر التدريبي بكل تفاصيله، بما فيها المباريات الودية المقرر إقامتها في (18 و22 و26 و30) يوليو/تموز الجاري، تقع على عاتق الشركة المنظمة للمعسكر بموجب العقد الموقع بين النادي والشركة.

وأضاف النادي أنه لن تُقام أي مباراة ودية مستقبلية دون موافقة رسمية معتمدة من مسؤولي الناديين المتباريين. كما شدد على أن الشركة المنظمة للمعسكر تتحمل المسؤولية القانونية والجزائية عن هذا الخطأ وما يترتب عليه من آثار.

وقد تقدمت الشركة المنظمة لمعسكر نادي كاظمة الكويتي في مصر باعتذار رسمي لمجلس إدارة النادي وجماهيره، وجاء في بيانها “نعتذر عن الخطأ غير المتعمد بشأن المباراة الودية التي أقيمت الخميس. الشركة كانت قد اتفقت مسبقًا على إقامة عدة مباريات، بما في ذلك مباراة بين كاظمة وتليفونات بني سويف، وذلك بناءً على اتفاق مع شخص ادعى تمثيله لنادي تليفونات بني سويف”.

ورد إلى نادي كاظمة بياناً رسمياً من شركة ستار ميكر فوتبول متضمنا اعتذارها الرسمي لنادي كاظمة عن ما حدث بشأن المباراة الودية التي أقيمت أمام فريق كان يحمل أسم فريق تليفونات بني سويف خلال معسكر الأسكندرية.#كاظمة#Kazma_SC pic.twitter.com/6goXg2yI5k — نادي كاظمة الرياضي (@Kazma_SC) July 19, 2024

من جانبه، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانًا بشأن الأزمة التي وقع فيها نادي كاظمة الكويتي، جاء فيه “تابع الاتحاد المصري عن كثب ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من أخبار متعلقة بالمباراة الودية بين كاظمة الكويتي وتليفونات بني سويف ضمن معسكره التدريبي في مصر، الذي تنظمه إحدى الشركات الخاصة. وفي ضوء بيان نادي كاظمة الكويتي، يوضح الاتحاد المصري أنه على الرغم من عدم التنسيق المسبق بين الجانب الكويتي والاتحاد المصري لكرة القدم، إلا أن الاتحاد سيقوم بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الكويتي لكشف كافة الملابسات المتعلقة بهذا الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها”.

🔴 تابع الاتحاد المصري عن كثب ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من أخبار متعلقة بالمباراة الودية التي تمت بين نادي كاظمة الكويتي و نادي تليفونات بني سويف في اطار معسكره التدريبي داخل مصر و الذي تنظمه احدى الشركات الخاصة و في ضوء البيان الذي أصدره نادي كاظمة الكويتي حيال هذا… pic.twitter.com/pQC2O7Kiaw — EFA.eg (@EFA) July 19, 2024

وأضاف “يهيب الاتحاد المصري بجميع الاتحادات والأندية الخارجية التنسيق المسبق مع الاتحاد المصري لكرة القدم عند إقامة أي معسكرات تدريبية أو مباريات ودية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم، مع التأكيد على أنه لن يُسمح بإقامة أي مباريات ودية لأي فرق خارجية دون الحصول على إذن مسبق من الاتحاد المصري لكرة القدم”.