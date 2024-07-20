مناشدات من مجمع ناصر الطبي للتبرع بالدم في ظل استمرار الغارات على غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، استجابة قطاع من الفلسطينيين للتبرع بالدم في قسم بنك الدم بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، في ظل الحرب المستمرة على غزة.

ووجّه مسؤولون في مجمع ناصر الطبي، مناشدة للتبرع بالدم لتلبية الحاجة الملحّة لذلك، وسط العدوان الإسرائيلي المستمر وسقوط جرحى جراء الغارات والقصف من قبل جيش الاحتلال.

“ضرورة تكوين احتياطي مناسب”

وقال أحد العاملين بالمجمع إن هناك نقصا في المكون الاحتياطي للدم، مشيرا إلى ضرورة العمل على تكوين احتياطي مناسب بسبب الحاجة المتعاظمة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وذكر أنهم وجهوا مناشدات بضرورة التبرع في قسم الدم بمجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، حيث توجد ضرورة لتكوين احتياطي في بنك الدم، للحاجة الشديدة لذلك، مشيرا إلى مجازر تم ارتكابها واستقبل المجمع ضحاياها.

وأشار في هذا الشأن إلى مجزرتي المواصي والعطار اللتين خلفتا نحو عشرات من الشهداء ومئات من الجرحى، موضحا أن المجمع هو الوحيد الذي يعمل حاليا في خان يونس، بعد خروج معظم المستشفيات من الخدمة.

وقال إن أكثر من 400 إصابة وصلت من مواصي خان يونس إلى المستشفى، مؤكدا أنهم بحاجة مستمرة إلى الدم، إذ إن مخزون الدم بالمجمع بدأ ينفد.

المتبرعون يستجيبون للمناشدة

قال أحد المتبرعين -وهو نازح من شمال غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر- إنه تعود على الحضور كلما تم توجيه نداء للتبرع بالدم، منذ أن كان المستشفى الأوروبي يعمل قبل خروجه من الخدمة.

وقال متبرع آخر إنه من دير البلح وحضر إلى المركز للتبرع بالدم بعد أن طلب منه الشباب بالحارة الذهاب إلى المركز للتبرع بالدم لأحد الجيران المصابين جراء غارة إسرائيلية.

من جانبه، حثّ أحد المتبرعين، كل من يستطيع التبرع بالدم على التوجه إلى المركز للقيام بذلك مشيرا إلى أن الأمر في غاية السهولة ولا يسبب أي أضرار صحية للمتبرع.

وذكر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ288 على قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 37 شهيدا و54 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.