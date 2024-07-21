أكسيوس: هؤلاء دفعوا بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي

أعلن الرئيس جو بايدن، اليوم الأحد، أنه سيتنحى عن منصبه كمرشح ديمقراطي مفترض للسباق الرئاسي لعام 2024.

وأفاد موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي أن هذا الإعلان يمثل “تحولًا مذهلًا في السباق الرئاسي 2024″، مضيفًا أن أهمية هذا “التحول الزلزالي في السباق الرئاسي تكمن في إطلاق عملية غير مسبوقة لاختيار خليفته قبل أقل من شهر من انعقاد المؤتمر الوطني الديمقراطي، المقرر أن يبدأ في 19 أغسطس/آب”.

وأوضح الموقع أن بايدن واجه منذ الأسبوع الماضي أثناء مدة تعافيه من فيروس كوفيد-19 ضغوطًا شديدة للانسحاب من السباق بعد أدائه المهتز في المناظرة في 27 يونيو/حزيران ضد منافسه دونالد ترامب.

وقال إن نواب الحزب والمانحين الكبار والحلفاء أعربوا عن وجود مخاوف حقيقية بشأن ترشيح الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا.

وقام بايدن بجولة في أكثر من ولاية في أعقاب المناظرة، وظهر على القنوات الإخبارية الرئيسة وفي مؤتمر صحفي لحلف شمال الأطلسي، لكن ذلك لم يهدئ من المخاوف المتنامية داخل حزبه.