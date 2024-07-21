تأجيل حفل “بلونديش” في مصر بعد دعوات لمقاطعتها بسبب دعمها لإسرائيل

أعلنت حركة مقاطعة إسرائيل في مصر (BDS Egypt) تأجيل حفل المغنية “بلونديش” المقرر إقامته في الساحل الشمالي أواخر الشهر الجاري ضمن جولتها العالمية “أبراكدابرا”.

يأتي الإعلان في أعقاب دعوات شعبية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة الحفل بدعوى دعم منظمة الموسيقى الكندية للاحتلال الإسرائيلي.

نجاح جديد لحركة المقاطعة! نتيجة مشاركتكم وضغطكم لإلغاء حفلة بلونديش في مصر ، تم الإعلان عن التأجيل واسترداد ثمن التذاكر ، وما زلنا مستمرين معكم لغاية الإلغاء الكامل في مصر ولبنان وفضح المطبعين والمساهمين في تجميل صورة الاحتلال #المقاطعة_مقاومة #cancel_blondish pic.twitter.com/fSi0z8ACGj — BDS Egypt (@BdsEgypt) July 20, 2024

وذكرت الحملة الشعبية لمقاطعة إسرائيل في بيان عبر منصة إكس “نتيجة مشاركتكم وضغطكم لإلغاء حفلة بلونديش في مصر، تم الإعلان عن التأجيل واسترداد ثمن التذاكر، وما زلنا مستمرين حتى الإلغاء الكامل في مصر ولبنان، وفضح المطبعين والمساهمين في تجميل صورة الاحتلال”.

ودعت حركة مقاطعة إسرائيل الشركة المنظمة للحفل ومديرها التنفيذي إلى الالتزام بالميثاق الأخلاقي والإنساني، وإلغاء الحفل، وعدم دعوة أي من الفنانين الداعمين للاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى، وفق ما ذكرته عبر حسابها بمنصة فيسبوك.

واستطردت في خطاب موجَّه إلى إدارة الشركة المنظمة “المغنية أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن دعمها للكيان الصهيوني، ونشرت الأكاذيب التي روجها الاحتلال بقتل الفلسطينيين للأطفال واغتصاب النساء، وهذا ما ثبت كذبه عالميًّا، لكنها لم تعتذر عن الترويج لهذه الافتراءات ولم تتراجع عن دعمها للاحتلال”.

وأضافت في خطابها “اكتفت المغنية بكتابة منشور مراوغ ملخصه أنها لا تحب الحروب ولا تشجع على قتل الأطفال دون أن تدين ما يحدث في غزة بحرف واحد”.

وكانت الدي جي الكندية قد أوضحت في بيان لها منتصف الشهر الجاري عبر صفحتها على إنستغرام أن هناك “سوء تفاهم” لمنشورها السابق، وأضافت قائلة “قلبي يتألم على مشاهدة المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون”، مؤكدة أنها لا تدعم العنف أو الحرب.

وقالت صحف محلية مصرية إن أحد المحامين تقدم ببلاغ لمطالبة نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل بإلغاء حفل الدي جي الكندية بلونديش في مصر بسبب دعمها للكيان الإسرائيلي والمثلية.

وقال الممثل الشاب كريم كريم إن تأجيل الحفل بهذا الشكل يعني إلغاءه، وأضاف في مقطع فيديو منشور عبر حسابه على إنستغرام “القضية الفلسطينية إنسانية قبل ما تكون عربية أو دينية، وللمستقبل اللي مش معانا ضدنا، والنقطة اللي في المنتصف ليست موجودة، وتعني أنهم ضدنا دون إعلان رسمي بسبب الخوف”، حسب تعبيره.

واختتم قائلًا “إحنا غاليين أوي ويا ريت منرخصش نفسنا تاني”، مشيرًا إلى أنه تلقى حظرًا من منظمي الحفل وحساب المغنية الكندية، بينما دعا جمهوره إلى الدخول عبر حساباتها الرسمية وكتابة عبارة “غير مرحب بك في مصر”.