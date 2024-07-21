جيش الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن عملية الهجوم على ميناء الحديدة في اليمن (فيديو)

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع “فيديو”، اليوم الأحد، قال إنه لمراحل تنفيذ عملية قصف ميناء الحديدة في اليمن.

وتضمن “الفيديو” المنشور لحظة إقلاع الطائرات من أحد المطارات العسكرية الإسرائيلية، وتزويدها بالوقود في السماء إلى جانب لحظة استهداف الميناء.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، الأحد، “كواليس” العملية التي قام بها سلاح الجو الإسرائيلي، وقالت إن 30 طائرة تابعة للجيش و4 طائرات كبيرة من طراز “رام” شاركت فيها، إلى جانب طائرات التزود بالوقود، التي قامت بأربع جولات من التزود بالوقود للطائرات المقاتلة على طول 3400 كيلو متر بين إسرائيل واليمن.

وأضافت القناة أن الاستعدادات لهذه العملية استمرت 36 ساعة، بعد أن وافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وتابعت أن مجلس الوزراء السياسي الأمني اجتمع مساء السبت للموافقة على العملية، وبعد نصف ساعة فقط، أقلعت أولى الطائرات باتجاه اليمن، وكانت مدة الرحلة إلى اليمن ساعتين وخمسين دقيقة. تم خلالها إبلاغ القيادة المركزية للولايات المتحدة، بهذا الإجراء حتى لا يتم إطلاق نيران مضادة للطائرات على الطائرات الإسرائيلية.

ونقلت القناة عن سلاح الجو الإسرائيلي أن الهدف الرئيس للهجوم كان هو الرافعتين الرئيستين في ميناء الحديدة، اللتين تشكلان محور الإمداد الرئيس للحوثيين، مشيرة إلى أن الطيارين الإسرائيليين استخدموا أسلحة دقيقة لضمان إصابة دقيقة، بما يعطل نشاط الميناء لأشهر عدة.

وقال المتحدث العربي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في “فيديو” مصور من قاعدة “تل نوف” الجوية، إن عملية “اليد الطولى” هجوم جوي إسرائيلي استهدف مواقع تابعة للحوثي في اليمن.

وأضاف أن هذه الغارة الواسعة جاءت ردًّا على الهجمات التي نفّذها الحوثيون ضد إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة، التي تضمنت إطلاق مئات التهديدات الجوية.

وتابع قائلًا “اليمن دولة كبيرة وليست لدينا أية نية لضرب الشعب اليمني. نحن نعمل ضد الإرهاب الحوثي” على حد قوله.

وأدى قصف للحوثيين باستخدام طائرة من دون طيار في تل أبيب قبل أيام إلى مقتل إسرائيلي، وإصابة 9 آخرين.