رغم شح الموارد وكثرة الأخطار.. عائلة غزية تنجح في زراعة المحاصيل وتنتج 150 ألف شتلة (فيديو)

وسط المجاعة التي يعيشها سكان قطاع غزة وخصوصًا في مناطق الشمال، قرر المهندس الزراعي يوسف أبو ربيع مع عائلته أن يعودوا ويزرعوا أرضهم في بيت لاهيا على الرغم من أخطار الحرب.

يوسف أبو ربيع (24 عامًا) هو شاب غزّي شغوف بكل ما يخص القطاع الزراعي الذي توارث حبه عن أجداده، وحصل على دبلوم في هندسة الزراعة من جامعة الأزهر، لكن الاحتلال منعه من إكمال البكالوريوس.

وقال أبو ربيع في لقاء مع الجزيرة مباشر إن الاحتلال الإسرائيلي دمر القطاع الزراعي بالكامل ولم يسلم المزارعون من شره، حيث جُرفت أراضيهم، ونزحت عائلة أبو ربيع من بيت لاهيا إلى أماكن عدة في القطاع آخرها غرب غزة التي منها قرروا أن يعودوا إلى أرضهم متحدّين الأخطار قرب المناطق الحدودية الشمالية.

وتحدث أبو ربيع عن عودتهم إلى ديارهم في بيت لاهيا خلال شهر فبراير/شباط الماضي، رغم الأخطار التي تحيط بالمنطقة.

وقال “كان الاحتلال متوغلًا في منطقة العطاطرة، وعدنا للخطر وانعدام مقومات الحياة الأساسية، وأخذنا قرار الزراعة مرة أخرى لتحقيق الاكتفاء الذاتي لنا بشكل مبدئي خصوصًا مع خوف الناس من العودة إلى الشمال”.

وأوضح أبو ربيع كيف حصلوا على البذور التي مكنتهم من متابعة الزراعة مجددًا “تركنا أراضينا الزراعية بدارها ووجدنا فيها بذورًا مثل الكوسا والملوخية والخيار، وزرعنا هذه المحاصيل على سطح بيتنا المدمر على الرغم من شح الأسمدة والمبيدات والمياه”.

وأضاف “بعدها توسعت رؤيتنا، وقررنا أن نزرع أشتالًا من بذور بقايا النباتات التي جفت خلال الحرب، وكانت حينها الدفيئة الزراعية مدمرة لكن والدي استصلح الأرض، ونجحنا في زراعة 20 ألف شتلة ولله الحمد”.

وأشار إلى تحسن الإنتاج بسبب عودة النازحين والمزارعين إلى الشمال، مضيفًا “العائدون أصبحوا يطلبون الأشتال والبذور فتوسعنا بالتدريج، في البداية باشرنا في جزء بسيط ثم نظفنا مكانًا وراء الآخر حتى وصلنا إلى إنتاج حوالي 150 ألف شتلة من فلفل وباذنجان ويقطين وغيرها”.

وذكر أبو ربيع أن سكان الشمال كانوا رافضين موضوع الزراعة لأنهم مشغولون بهموم الحرب، بينما هو كان مقتنعًا بعكس ذلك، لكن مع مرور الوقت استوعب الناس أهميتها بسبب شح المساعدات الخارجية، حيث ساعد أكثر من 200 منزل في زراعة المحاصيل.

وقال “الزراعة تجري بدمائنا وتعطينا الأمل على الرغم من الظروف التي نعيشها، وتساعدنا على البقاء والصمود في أرضنا”.

من جهتها، عبّرت سميرة سلطان -جارة عائلة أبو ربيع- عن سعادتها بالحصول على الأشتال بمساعدة يوسف، حيث حققت لها الزراعة المنزلية الاكتفاء الذاتي، ووفرت عليها عناء التفكير في كيفية إطعام أسرتها خصوصًا مع ارتفاع الأسعار في غزة بسبب الحرب.