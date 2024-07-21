قرار عاجل من المحكمة العليا في بنغلاديش.. هل يوقف الاحتجاجات؟ (فيديو)

ألغت المحكمة العليا في بنغلاديش، اليوم الأحد، معظم حصص الوظائف الحكومية التي أشعلت فتيل احتجاجات قادها طلاب على مستوى البلاد وقُتل خلالها 114 شخصا على الأقل خلال الأيام الماضية.

وقال المدعي العام في بنغلاديش، أبو محمد أمين الدين، لوكالة رويترز، إن دائرة الاستئناف بالمحكمة العليا أبطلت أمرا من محكمة أدنى في الدرجة، وأمرت بأن تظل نسبة 93% من وظائف الحكومة مفتوحة لمرشحين على أساس الاستحقاق والكفاءة دون تخصيص حصص.

وأضاف عبر الهاتف “أكد الطلاب بوضوح أنهم لم يشاركوا بأي حال من الأحوال في أعمال العنف وإضرام النيران عمدا التي وقعت في بنغلاديش منذ يوم الاثنين”.

وقال أمين الدين “آمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها بعد حكم اليوم، وأن يتوقف أصحاب الدوافع الخفية عن تحريض الناس. سأطلب من الحكومة التوصل إلى الجناة الذين يقفون وراء أعمال العنف واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم”.

وكانت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة قد ألغت نظام الحصص في عام 2018، لكن محكمة أعادته الشهر الماضي مما أثار احتجاجات قابلتها الحكومة بإجراءات صارمة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اشتباكات متفرقة وقعت في وقت سابق، اليوم الأحد، بين محتجين وقوات الأمن. ومددت الحكومة اليوم حظر التجوال مع استعداد السلطات لتبعات قرار المحكمة العليا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أمر حظر التجوال، الذي صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة، تم تمديده حتى الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي اليوم، وقد يستمر “لفترة غير محدَّدة” بعد تعليقه لساعتين ليتسنى للسكان الحصول على احتياجاتهم.

واندلعت الاضطرابات على مستوى البلاد بسبب غضب الطلاب من حصص الوظائف الحكومية التي تضمنت تخصيص 30% من الوظائف لعائلات أولئك الذين ناضلوا من أجل الاستقلال عن باكستان.

وقال المدعي العام إن المحكمة العليا أصدرت اليوم توجيهات للحكومة بخفض حصص الوظائف لتلك العائلات إلى 5% مع بقاء 2% لفئات مهمَّشة ومصابين بإعاقات.